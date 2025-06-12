Закрытие McDonald's в Днепре и Чернигове: в компании дали официальный ответ

В украинских соцсетях и СМИ начала распространяться информация о якобы закрытии ресторанов McDonald's в Днепре и Чернигове из-за угрозы боевых действий. Однако компания официально заявила, что пока не рассматривает такой вариант, а заведения сейчас работают в штатном режиме.

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OBOZ.UA разобрался, какова ситуация на самом деле. Все началось с сообщений в СМИ, где со ссылкой на неназванные источники утверждалось, что менеджеры местных заведений уже предупреждены о планах сворачивания работы до конца текущего периода.

Причиной якобы стали повышенные риски, связанные с активизацией боевых действий вблизи этих городов. Такая информация вызвала волну беспокойства среди пользователей соцсетей и жителей регионов.

Однако спустя несколько часов ситуацию прояснила официальная коммуникация самой компании. В комментарии OBOZ.UA McDonald's подтвердил, что временная приостановка работы заведений применяется только в зонах повышенного риска и только в случае, если ситуация противоречит внутренним протоколам безопасности.

"Новости, которые сейчас распространяются в сети о возможном закрытии ресторанов "МакДональдз" в Днепре и Чернигове, не соответствуют действительности. Сейчас в Украине работает 112 из 127 ресторанов "МакДональдз". 15 заведений (в Харькове, Запорожье, Николаеве и Сумах) остаются закрытыми из соображений безопасности, однако мы не намерены закрывать заведения в других регионах", – говорится в сообщении.

Даже в случае остановки работы речь идет не об окончательном закрытии, а о возможности временного решения, которое будет приниматься на основе оценок безопасности. Пока никакого окончательного решения не принято, а рестораны продолжают работать в штатном режиме.

McDonald's неоднократно подчеркивал, что в условиях войны безопасность работников и гостей остается главным приоритетом. Поэтому решения об остановке работы в отдельных регионах принимаются исключительно на основании объективных рисков.

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