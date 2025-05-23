Россияне массово хотят есть в McDonald's, а его нет: в РФ ждут возвращения зарубежных брендов
Каждый второй россиянин ждет возвращения покинувших страну-агрессор иностранные бренды. Это касается одежды, люксовой продукции, косметики, автомобилей и даже еды.
Как сообщают росСМИ, такие результаты показало исследование платформы "Футурум". Самым желанным для россиян является McDonald’s – возвращения легендарной сети общественного питания ждет более половины граждан РФ, а каждый третий считает, что это случится уже в 2026 году.
Также среди лидеров: IKEA (50%) и Zara (45%). В целом, болезненным событием уход иностранных компаний назвали 42% опрошенных, причем более остро это сказалось на женщинах – без западных брендов страдают 48%, тогда как среди мужчин таких 36%. Лишь пятая часть опрошенных считает перемены положительными.
Предсказуемо представители разного пола ждут возвращения разных компаний. Например, россиянки надеются на возвращение модных и косметических марок:
- Chanel (52% против 12% мужчин);
- H&M (52% против 28%);
- Zara (58% против 32%).
При этом представителям мужского пола не хватает иностранного автопрома и люксовых часов. В частности:
- Audi (32% против 18%);
- BMW (33% против 15%);
- Rolex (42% против 28%).
Больше всего люди ощущают нехватку одежды, косметики и ювелирных изделий. Мужчины чаще упоминают электронику и стриминговые сервисы, женщины — аксессуары, парфюмерию и бижутерию.
Но в полноценное восстановление прежнего присутствия верят только 15%. Тогда как половина придерживается мнения, что известные марки ограничатся регистрацией под другими именами, а еще треть ждет параллельного импорта.
Аналоги продукции западных компаний удалось выбрать только пятой части опрошенных. Хотя 3/4 россиян настаивает на том, что не будет делать покупки у таких производителей на прежних условиях – половина ждет снижения цен.
Согласно данным аудиторско-консалтинговой фирмы Kept, по состоянию на начало 2025 года из России вышли 62% компаний из "недружественных" для Кремля стран – за год этот показатель вырос на 7 п.п. Причем РФ покинули все компании из Канады, Австралии, Новой Зеландии, Финляндии, Норвегии и Исландии.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за санкций и ухода западных производителей банковского оборудования часть банкоматов в России не принимает новые купюры. Без доступа к международным технологиям проблема адаптации банкоматов к новым номиналам может повторяться с каждым выпуском обновленных банкнот.
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