Россияне массово хотят есть в McDonald's, а его нет: в РФ ждут возвращения зарубежных брендов

Каждый второй россиянин ждет возвращения покинувших страну-агрессор иностранные бренды. Это касается одежды, люксовой продукции, косметики, автомобилей и даже еды.

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Как сообщают росСМИ, такие результаты показало исследование платформы "Футурум". Самым желанным для россиян является McDonald’s – возвращения легендарной сети общественного питания ждет более половины граждан РФ, а каждый третий считает, что это случится уже в 2026 году.

Также среди лидеров: IKEA (50%) и Zara (45%). В целом, болезненным событием уход иностранных компаний назвали 42% опрошенных, причем более остро это сказалось на женщинах – без западных брендов страдают 48%, тогда как среди мужчин таких 36%. Лишь пятая часть опрошенных считает перемены положительными.

Предсказуемо представители разного пола ждут возвращения разных компаний. Например, россиянки надеются на возвращение модных и косметических марок:

Chanel (52% против 12% мужчин);

(52% против 12% мужчин); H&M (52% против 28%);

(52% против 28%); Zara (58% против 32%).

При этом представителям мужского пола не хватает иностранного автопрома и люксовых часов. В частности:

Audi (32% против 18%);

(32% против 18%); BMW (33% против 15%);

(33% против 15%); Rolex (42% против 28%).

Больше всего люди ощущают нехватку одежды, косметики и ювелирных изделий. Мужчины чаще упоминают электронику и стриминговые сервисы, женщины — аксессуары, парфюмерию и бижутерию.

Но в полноценное восстановление прежнего присутствия верят только 15%. Тогда как половина придерживается мнения, что известные марки ограничатся регистрацией под другими именами, а еще треть ждет параллельного импорта.

Аналоги продукции западных компаний удалось выбрать только пятой части опрошенных. Хотя 3/4 россиян настаивает на том, что не будет делать покупки у таких производителей на прежних условиях – половина ждет снижения цен.

Согласно данным аудиторско-консалтинговой фирмы Kept, по состоянию на начало 2025 года из России вышли 62% компаний из "недружественных" для Кремля стран – за год этот показатель вырос на 7 п.п. Причем РФ покинули все компании из Канады, Австралии, Новой Зеландии, Финляндии, Норвегии и Исландии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за санкций и ухода западных производителей банковского оборудования часть банкоматов в России не принимает новые купюры. Без доступа к международным технологиям проблема адаптации банкоматов к новым номиналам может повторяться с каждым выпуском обновленных банкнот.

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