Задержки поездов более 6 часов, а движение организовано объездными маршрутами: РФ продолжает террор железной дороги

Из-за обстрелов на Сумщине многие поезда движутся с задержками, пассажирам советуют следить за сообщениями "Укрзализныци" и планировать поездку с запасом времени. Наибольшие задержки достигают 5-6,5 часа, в частности на рейсах Сумы – Киев, Киев – Сумы и Фастов – Славутич.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". Сейчас часть поездов курсирует под резервными тепловозами, некоторые – объездными маршрутами, а наибольшие задержки наблюдаются на ключевых рейсах между Сумами, Киевом, Шосткой и другими городами.

Самые большие задержки

Рейс Маршрут Задержка 779/790 Сумы – Киев +4 ч 116 Киев – Сумы +5 ч 785/786 Киев – Терещенская (Шостка) +3:37 787/788 Терещенская (Шостка) – Киев +4:00 113/114 Харьков – Львов +2:20 141/142 Чернигов – Ивано-Франковск +2:30 45/46 Ужгород – Харьков +2:05

Из-за задержки рейса №779 Сумы – Киев поезд №780 Киев – Сумы также отправится с опозданием примерно на 4 часа. Пригородные поезда нежинского направления курсируют в основном по графику, за исключением отдельных региональных рейсов:

Рейс Маршрут Задержка 892/891 Фастов – Славутич +6:30 895 Конотоп – Фастов +6:30

Дополнительно на станции Носовка ограничено движение ряда поездов

Рейс Маршрут Ориентировочное время прибытия/отправления 6914 Киев (Северная) – Носовка 16:25 6918 Киев-Волынский – Носовка 19:03 6920 Киев-Волынский – Носовка 19:44 6924 Киев-Волынский – Носовка 20:28 6927 Носовка – Киев-Волынский 20:42 6926 Киев (Северная) – Носовка 21:28 6928 Киев-Волынский – Носовка 23:05

На случай задержек местные шаттлы готовы подвозить пассажиров в Нежин. Во время устранения последствий утренних обстрелов временно не будут курсировать сегодня рейс №6916 Киев-Волынский – Нежин и завтра №6903 Нежин – Киев-Волынский. "Укрзалізниця" призывает пассажиров следить за официальными сообщениями и учитывать возможные изменения в движении поездов.

