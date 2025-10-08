Задержки поездов более 6 часов, а движение организовано объездными маршрутами: РФ продолжает террор железной дороги
Из-за обстрелов на Сумщине многие поезда движутся с задержками, пассажирам советуют следить за сообщениями "Укрзализныци" и планировать поездку с запасом времени. Наибольшие задержки достигают 5-6,5 часа, в частности на рейсах Сумы – Киев, Киев – Сумы и Фастов – Славутич.
Об этом сообщает "Укрзалізниця". Сейчас часть поездов курсирует под резервными тепловозами, некоторые – объездными маршрутами, а наибольшие задержки наблюдаются на ключевых рейсах между Сумами, Киевом, Шосткой и другими городами.
Самые большие задержки
Из-за задержки рейса №779 Сумы – Киев поезд №780 Киев – Сумы также отправится с опозданием примерно на 4 часа. Пригородные поезда нежинского направления курсируют в основном по графику, за исключением отдельных региональных рейсов:
Дополнительно на станции Носовка ограничено движение ряда поездов
На случай задержек местные шаттлы готовы подвозить пассажиров в Нежин. Во время устранения последствий утренних обстрелов временно не будут курсировать сегодня рейс №6916 Киев-Волынский – Нежин и завтра №6903 Нежин – Киев-Волынский. "Укрзалізниця" призывает пассажиров следить за официальными сообщениями и учитывать возможные изменения в движении поездов.
