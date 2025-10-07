"Укрзалізниця" запустила новые поезда по популярному маршруту: что известно

С 17 по 19 октября в Украине запускают прямые региональные поезда в Ворохту, чтобы путешественники смогли насладиться осенней красотой Карпат. Отмечается, что билеты уже доступны на сайте, в приложении и в кассах, однако на время выхода новости, свободных билетов в доступе не нашлось.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". "Если вы мечтали увидеть самые красивые горы - осень самое время", – говорится в сообщении.

Для путешественников из Львова 17 и 19 октября будет курсировать поезд №807/808, который отправляется в 08:02 и прибывает в Ворохту в 13:02. В обратном направлении, из Ворохты во Львов, рейсы №808/807 будут отправляться 17 и 18 октября в 14:37 и прибывать во Львов в 19:56.

Для тех, кто следует через Ивано-Франковск, 18 октября будут курсировать поезда из Львова в Ивано-Франковск и далее в Ворохту. А 19 октября можно будет отправиться из Ворохты в Коломыю, прибыв туда во второй половине дня. Кроме того, 16 октября будет курсировать поезд Коломыя – Львов, что обеспечивает дополнительные варианты для путешественников.

Традиционно рейсы будет обслуживать современный поезд типа ДПКр-3, который по словам "Укрзалізниці" гарантирует комфортные места, чистые вагоны и быстрое передвижение. В сообщении говорится, что билеты на все рейсы уже доступны для приобретения.

Указано, что их можно купить на сайте "Укрзалізниці", через мобильное приложение или непосредственно в кассах вокзалов. Однако, на момент выхода новости OBOZ.UA не нашел свободных билетов в продаже.

