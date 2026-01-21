За топливо могут оштрафовать, если не соблюдать важные правила: налоговая обратилась к владельцам генераторов в Украине

Украинский бизнес во время масштабных отключений света вынужден подолгу работать на генераторах и запасать для них топливо. По состоянию на январь-2026 в Украине действует особый режим хранения бензина и дизеля для таких случаев – без лицензий и спецразрешений. Однако чтобы не получить штраф на десятки тысяч гривен, нужно помнить о важных требованиях и лимитах.

Об этом говорится в официальном разъяснении Государственной налоговой службы (ГНС) Украины. Обращение опубликовано 21 января, когда во многих областях страны введены бессрочные отключения света.

Сколько бензина можно хранить без разрешений

На период военного положения бизнес может хранить до 2 000 литров топлива для генераторов на каждом объекте без лицензии и каких-либо согласований. При соблюдении лимита предпринимателям не нужно:

получать разрешительные документы;

обращаться за админуслугами;

проходить дополнительные проверки.

Это правило действует независимо от формы собственности. То есть лимит и условия одинаковые и для юридических лиц, и для физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Что делать, если объем топлива больше разрешенного

В случае, если объемы хранения превышают 2 000 литров, необходимо подать декларацию о хранении горючего. Эта процедура сейчас максимально упрощена, уверяют в ГНС:

декларация бесплатная;

подается в территориальный орган ГНС .

. составляется в произвольной форме ;

; оформляется в бумажном или электронном виде.

Обратите внимание! Право на хранение горючего возникает сразу с момента подачи декларации – ждать каких-либо ответов, решений или согласований не нужно.

Что обязательно должно быть указано в декларации:

Информация о субъекте хозяйствования – название компании или ФИО предпринимателя, код ЕГРПОУ или РНОКПП, адрес.

Технические характеристики – общая вместимость резервуаров и емкостей для хранения горючего.

Фактический адрес размещения этих емкостей.

Какие штрафы предусмотрены

За первое нарушение – 4 размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, т.е. в 2026 году это 34 588 грн ;

– 4 размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, т.е. в 2026 году это ; за второе нарушение – 8 размеров минимальной зарплаты, т.е . 69 176 грн;

нарушение – 8 размеров минимальной зарплаты, т.е за третье и последующие нарушения – 85 размеров минимальной заплаты, или 734 995 грн.

При этом в ГНС отмечают: в течение 2025 года и в начале 2026 года не зафиксировано ни одного нарушения требований к хранению топлива, а финансовые санкции не применялись. В налоговой объясняют это высокой правовой дисциплиной бизнеса, который ответственно придерживается упрощенных правил.

