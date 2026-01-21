Графики не действуют, отключения бессрочные: где в Украине введены жесткие ограничения 21 января
В ряде регионов Украины 21 января введены аварийные отключения электроэнергии – в частности, в Киеве, Киевской, Полтавской областях. Сколько они продлятся – неизвестно: по словам энергетиков, для их отмены ситуация должна стабилизироваться. При этом опубликованные ранее графики почасовых отключений в регионах, где применяются аварийные ограничения, не действуют.
Об общей ситуации сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: причина применения экстренных отключений – последствия российских обстрелов.
"Из-за вызванной российскими обстрелами сложнейшей ситуации в энергосистеме в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии... Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – говорится в сообщении.
Где не действуют "обычные" графики
Киев
Среди прочих регионов экстренные отключения действуют в Киеве. Графики для "обычных" отключений не действуют.
Киевская область
Также аварийные отключения введены в Киевской области.
Полтавская область
"В области применен график аварийного отключения (ГАО)! В 07:37 получена команда от НЭК "Укрэнерго" в связи с заниженным уровнем напряжения ввести ГАО 5 очередей", – сообщили в "Полтаваоблэнерго".
Отключения света затянутся
В целом, рассказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта. Ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления.
Более того, признал он, тяжелой ситуация будет даже в том случае, если враг не будет осуществлять новых атак по энергообъектам Украины. Дело, по его словам, в том, что энергосистема страны пока не способна быстро вернуться к стабильному режиму работы.
"Стабилизация возможна только тогда, когда уменьшится потребление электроэнергии на обогрев. Зимой это основной фактор, который создает критическое давление на систему", – пояснил Корольчук.
