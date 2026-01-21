Графики не действуют, отключения бессрочные: где в Украине введены жесткие ограничения 21 января

В ряде регионов Украины 21 января введены аварийные отключения электроэнергии – в частности, в Киеве, Киевской, Полтавской областях. Сколько они продлятся – неизвестно: по словам энергетиков, для их отмены ситуация должна стабилизироваться. При этом опубликованные ранее графики почасовых отключений в регионах, где применяются аварийные ограничения, не действуют.

Об общей ситуации сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: причина применения экстренных отключений – последствия российских обстрелов.

"Из-за вызванной российскими обстрелами сложнейшей ситуации в энергосистеме в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии... Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, ситуация с отключениями может измениться в любой момент. А потому, чтобы иметь актуальную информацию, стоит следить за обновлениями на официальных ресурсах своего облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Где не действуют "обычные" графики

Киев

Среди прочих регионов экстренные отключения действуют в Киеве. Графики для "обычных" отключений не действуют.

Киевская область

Также аварийные отключения введены в Киевской области.

Полтавская область

"В области применен график аварийного отключения (ГАО)! В 07:37 получена команда от НЭК "Укрэнерго" в связи с заниженным уровнем напряжения ввести ГАО 5 очередей", – сообщили в "Полтаваоблэнерго".

Отключения света затянутся

В целом, рассказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта. Ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления.

Более того, признал он, тяжелой ситуация будет даже в том случае, если враг не будет осуществлять новых атак по энергообъектам Украины. Дело, по его словам, в том, что энергосистема страны пока не способна быстро вернуться к стабильному режиму работы.

"Стабилизация возможна только тогда, когда уменьшится потребление электроэнергии на обогрев. Зимой это основной фактор, который создает критическое давление на систему", – пояснил Корольчук.

