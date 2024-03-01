Украинцам рассказали, что банки сделают с долларом в марте: какой курс ожидать

В марте в Украине ожидается подорожание наличного доллара. В банковском секторе прогнозируют, что стоимость американской валюты в этом месяце будет находиться на уровне 38,25-40,5 грн. Вечером же 1 марта банки выставили средний курс в 38/38,5 грн (покупка/продажа). Обменники – 38,28/38,59 грн.

Об ожиданиях банковского сектора OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: разница же между курсами купли и продажи на наличном рынке составит:

до 50 коп. в банках;

до 1 грн в обменниках.

При этом, подчеркнул Лесовой, на рынке будет продолжаться конкуренция за продавцов валюты. В связи с чем, разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет минимальной – до 10-20 коп.

"В течении марта можно ожидать, что ситуация на рынке будет более или менее прогнозируемой. Любые факторы, которые могут негативно отразиться на рынке, пока неактивированы. Однако учесть все возможные обстоятельства, которые могут повлиять на рынок, сейчас очень тяжело", – констатировал банкир.

Что будет с курсом на следующей неделе

На следующей же неделе в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Причем неоднородное: удешевление в покупке, но подорожание в продаже. По прогнозу банковского сектора, в период 4-10 марта стоимость американской валюты будет находиться в пределах 38-39,5 грн.

При этом, отметил Лесовой, возможны "частые, едва ли не ежедневные и противоположные изменения курсовых колебаний". Которые на наличном рынке в среднем составят от 30 до 50 коп.

Кроме того, отметил банкир, на рынке будет продолжаться "конкурентная борьба" между финучреждениями за продавцов валют. Из-за чего "курсовые разногласия между курсами покупки в банках и обменных пунктах ориентировочно будут на уровне 10-20 коп.".

"На следующей неделе рынок будет находиться в уже привычной "статической изменчивости". Валютные изменения, хоть и будут частыми, вряд ли заставят волноваться. Отсутствуют обстоятельства, которые могли бы поколебать рынок", – констатировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

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