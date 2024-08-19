За бак бензина нужно платить больше 3 тысяч: какие цены выставили АЗС

Украинские АЗС в понедельник 19 августа определили стоимость бензина А-95 в средние 56,59 грн/л. Что на 1 коп. дороже, чем было в пятницу 16 числа. В целом же, крупные сети заправок продают бензин по 53,45-60,99 грн/л. Таким образом, на АЗС с самой низкой ценой заправить авто с 50-литровым баком обойдется в 2 673 грн/л. А с самой высокой – на 377 грн дороже, 3 050 грн.

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Так, дешевле всего бензин, по данным Консалтинговой группы "А-95", продают в сети Авантаж 7 – 53,45 грн/л. А кроме того:

Маркет – 53,49 грн/л;

SUN OIL, Фактор – 53,5 грн/л.

Самые высокие цены выставили на заправках SOCAR, 60,99грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

АЗС отменят текущие цены на бензин

В то же время, по прогнозам Национального банка, стоимость автотоплива в Украине вырастет. Причина – повышение акцизов.

Впрочем, отмечается в в отчете регулятора, из-за эффекта базы сравнения, также обусловленного налоговыми изменениями, "подорожание топлива в ближайшие месяцы существенно замедлится". В частности, ожидается, что в декабре оно составит 12% год к году – против июньских 25,5%.

Регулятор объясняет: краткосрочное понижательное давление будет иметь и значительное предложение топлива благодаря запасам, сформированным накануне повышения акцизов. Однако по мере их исчерпания и под влиянием повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривни в предыдущие периоды цены на топливо вырастут. Ожидается же это в конце 2024 года – начале 2025-го.

"Из-за влияния на себестоимость это будет дополнительно давить на стоимость отдельных товаров и транспортных услуг. Но со следующего года снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на топливо существенно замедлится – до 4%", – резюмировали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество.

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