АЗС отменят текущие цены на бензин: в НБУ раскрыли, к чему готовиться украинцам

По прогнозам Национального банка,стоимость автотоплива в Украине вырастет. Причина – повышение акцизов.

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Впрочем, отмечается в в отчете регулятора, из-за эффекта базы сравнения, также обусловленного налоговыми изменениями, "подорожание топлива в ближайшие месяцы существенно замедлится". В частности, ожидается, что в декабре оно составит 12% год к году – против июньских 25,5%.

Регулятор объясняет: \краткосрочное понижательное давление будет иметь и значительное предложение топлива благодаря запасам, сформированным накануне повышения акцизов. Однако по мере их исчерпания и под влиянием повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривни в предыдущие периоды цены на топливо вырастут. Ожидается же это в конце 2024 года – начале 2025-го.

"Из-за влияния на себестоимость это будет дополнительно давить на стоимость отдельных товаров и транспортных услуг. Но со следующего года снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на топливо существенно замедлится – до 4%", – резюмировали в Нацбанке.

Какие цены на АЗС сейчас

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС выставили 15 августа стоимость бензина А-95 на среднем уровне 56,59 грн/л. Что на 1 коп./л дешевле, чем днем ранее.

Бензин А-95 премиум продают в среднем по 60,23 грн/л. Что на 5 коп. превышает предыдущий показатель.

Бензин А-92 подешевел до средних 53,36 грн/л. Рост стоимости составил 1 коп./л.

Дизель подорожал на 1 коп./л – до средних 52,9 грн/л. А автогаз – на 2 коп./л – теперь АЗС продают его в среднем по 28,2 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители разоблачили в Киевской области незаконную продажу фальсифицированного горючего. Как сообщили в Бюро экономической безопасности, фальсификат продавали через сеть АЗС за наличные.

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