Южный ГОК частично приостанавливает работу из-за атак агрессора на гражданские торговые суда

Южный горно-обогатительный комбинат приступил к приостановке добычи и временному сокращению работы. Решение принято из-за постоянных атак страны-агрессора на гражданские торговые суда, следующие в украинские черноморские порты, что привело к фактической блокировке их работы. Компания продолжит выполнять обязательства перед сотрудниками и партнерами и возобновит добычу, когда это позволит обстановка с безопасностью.

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Об этом говорится в обнародованном заявлении комбината.

"Приостановка добычи на Южном ГОКе стала вынужденной мерой, которую откладывали как можно дольше. С начала полномасштабного вторжения комбинат постоянно работал в условиях ряда критических факторов: вражеские обстрелы, перебои с энергоснабжением, стремительный рост стоимости логистики, введение европейского механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) и ужесточение квот ЕС на продукцию украинской ГМК. В июле 2026 года к этим вызовам добавилось значительное ухудшение ситуации с безопасностью для морской логистики, проходящей через украинские черноморские порты", – пояснили в Южном ГОКе.

Там отметили, что страна-агрессор РФ начала систематические ракетные удары по международным торговым судам, и под удар уже попали как минимум 12 гражданских кораблей, направлявшихся в украинские порты.

"Среди пострадавших судов оказались и те, которые перевозили продукцию украинской металлургической отрасли", – говорится в заявлении.

В Южном ГОК добавили, что действия агрессора привели к приостановке морского судоходства в черноморские порты Украины из-за опасений судовладельцев относительно безопасности своих экипажей.

"В то же время как в портах, так и на складах Южного ГОКа скопилось несколько судовых партий железной руды, которая должна была пойти на экспорт. Из-за невозможности складировать добытую продукцию комбинат был вынужден временно приостановить работу", – отмечается в заявлении.

Учитывая временную приостановку добычи, которую планируется возобновить в августе 2026 года, компания задействует работников для проведения ремонтных и плановых работ.

В компании ожидают, что Украина совместно с международными партнерами сможет решить существующую проблему.

"Коллектив Южного ГОКа обращается к президенту Украины, правительству, парламентариям. Разблокировка логистических маршрутов для украинских черноморских портов является крайне важной задачей для стабильной работы не только горно-металлургической отрасли, но и всей украинской экономики. Призываем органы государственной власти принять максимальные меры по защите портовой инфраструктуры и торговых судов от вражеских атак. Экспортно-ориентированные отрасли, такие как металлургия или аграрный сектор, не могут полноценно отгружать свою продукцию клиентам без возможности использовать морские порты страны. Речь идет не только о выживании отдельных предприятий, но и о налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней, поступлении валютной выручки в страну, продолжении комплексной помощи, которую предприятия оказывают местным общинам и Силам обороны Украины", – говорится в заявлении компании.