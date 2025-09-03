YouTube начал блокировать пользователей семейных планов: что известно

YouTube начал блокировать пользователей семейных подписок Premium, если они не проживают вместе с администратором. Чтобы сохранить доступ к сервису без рекламы, нужно подтвердить свой адрес или перейти на индивидуальный тариф.

Об этом пишет Android Police. YouTube начал жестче контролировать правила использования семейных подписок Premium и уже присылает предупреждения пользователям, которые не соответствуют условиям сервиса.

Главное требование заключается в том, что все участники семейного плана должны проживать по одному адресу с администратором группы. Хотя такая норма существовала раньше, компания почти не проверяла ее соблюдение, но теперь ситуация изменилась.

Как сообщает издание, пользователи начали получать электронные письма с уведомлением о том, что их подписка не соответствует правилам семейного плана. В сообщениях отмечается: "Ваша семейная подписка на YouTube Premium требует, чтобы все участники проживали в одном доме с администратором семьи. Похоже, вы не находитесь в одном доме с вашим администратором, и ваша подписка будет приостановлена через 14 дней".

Это означает, что после завершения двухнедельного срока пользователи останутся в группе, но потеряют все преимущества Premium и снова будут видеть рекламу. YouTube проводит "электронную проверку" каждые 30 дней, чтобы определить, все ли члены семейного плана действительно проживают по одному адресу. Если данные не совпадают, подписка ставится под угрозу.

Ранее несоответствие не имело последствий, но теперь компания постепенно внедряет новую политику. Тем, кто получил предупреждение, предлагают обратиться в службу поддержки Google и подтвердить соответствие требованиям, это позволит сохранить доступ к Premium, однако вероятно, что со временем контроль станет массовым.

Семейная подписка Premium позволяет добавить в группу до 5 человек, что делает ее значительно дешевле индивидуальной. Поэтому пользователи часто объединялись с друзьями или знакомыми, которые не живут вместе, чтобы сэкономить. YouTube теперь пытается прекратить эту практику, защищая собственные доходы.

Подобную политику уже внедряют и другие сервисы. Например, Spotify с 26 сентября начнет массовую блокировку Premium-аккаунтов, которые были приобретены за пределами страны фактического проживания. В частности, под блокировку попадут многие пользователи из России, которые покупали подписку с помощью иностранных карт.

