Осталось всего 4 дня: в YouTube объявили о новых правилах оплаты

YouTube готовится изменить условия партнерской программы относительно условий монетизации. Они затронут создателей контента, считающегося "неуникальным" – в частности, массово сгенерированных видео, сделанных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Новые ограничения начнут действовать с 15 июля.

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Об этом сообщили в справочном центре Google, которой принадлежит видеохостинг. Там объяснили, что авторы всегда должны были создавать "оригинальный и подлинный" контент, поэтому новые формулировки лишь уточняют, какой именно контент считается в YouTube "неаутентичным".

Некоторые пользователи уже забеспокоились, что под ограничения попадут видео с реакциями или использованием чужих клипов. Однако редакционный менеджер YouTube Рене Ритчи их заверил, что ограничения не будут касаться таких форматов. По его словам, это лишь "незначительное обновление" на основе старых правил, призванное лучше определять повторяющийся или массовый контент. Он пояснил, что готовиться к ограничениям следует авторам:

повторяющегося неуникального контента;

скопированного контента;

роликов, со сгенерированным видеорядом и с синтезированным ИИ голосом;

видео с обнажением и упоминаниями секса.

Впрочем, следует отметить, что это стало очередным шагом в борьбе YouTube с ИИ-сгенерированным контентом, который в последние годы заполонил платформу. Иногда такие ролики набирают миллионы просмотров, а каналы со сгенерированной музыкой – миллионы подписчиков. Зато эффективность существующих инструментов для жалоб на фейки вызывает сомнения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, материнская компания YouTube, американский техногигант Google, признали одним из самых успешных бизнесов, существующих сегодня. Всего за последние 20 лет совокупная стоимость 100 крупнейших брендов в мире выросла более чем в 7,5 раза и достигла $10,7 трлн. Это на 29% больше, чем год назад, что объясняется активным развитием инновационных компаний и использованием передовых технологий. А самым дорогим брендом четвертый год подряд остается Apple.

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