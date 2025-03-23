Wizz Air запускает шесть новых маршрутов из популярной столицы Европы: что известно

Венгерский лоукостер Wizz Air запускает шесть новых маршрутов из Кишинева с 26 октября 2025, что расширит авиасообщение с Европой. Кроме того, увеличивается частота рейсов в Париж и Берлин, что сделает путешествия еще более удобными для пассажиров.

Видео дня

Об этом сообщает издание Avianews. Начиная с 26 октября 2025 года авиакомпания открывает шесть новых маршрутов из международного аэропорта Кишинева.

Это стало возможным благодаря размещению третьего самолета Airbus A320 в молдавской столице, что также приведет к увеличению частоты рейсов по уже существующим маршрутам. Wizz Air расширяет географию полетов, добавляя следующие шесть новых маршрутов:

Барри (Италия);

Афины (Греция);

Биллунн (Дания);

Маастрихт (Нидерланды);

Милан (Италия);

Карлсруэ/Баден-Баден (Германия).

Рейсы по этим направлениям будут выполняться три раза в неделю, а билеты на новые маршруты уже доступны для бронирования. Кроме того, третий базовый самолет позволит увеличить частоту полетов в Париж и Берлин, что сделает эти направления еще более доступными для пассажиров.

Авиакомпания Wizz Air возобновила свою деятельность в Кишиневе в конце 2024 года после определенного перерыва, что было вызвано изменениями в экономической и безопасной ситуации в регионе. Теперь венгерский лоукостер не только возвращается, но и активно инвестирует в развитие своего присутствия в Молдове, делая акцент на расширении маршрутной сети.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, международный аэропорт "Львов" имени короля Даниила Галицкого могут открыть для авиационных полетов уже летом этого года, а по более оптимистическому сценарию – весной, мае или даже в апреле. Есть от пяти до семи авиакомпаний, готовых работать во Львове.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!