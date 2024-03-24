Взаимная задолженность на энергорынке мешает стабильной работе энергосистемы – Шведкий

Взаимная задолженность между основными участниками энергетического рынка мешает стабильному функционированию энергетической системы.

Об этом в своей колонке написал СЕО компании ETG.UA Владимир Шведкий.

"Главная финансовая проблема, мешающая стабильному функционированию энергосистемы - это взаимная задолженность между основными участниками энергетического рынка", - написал он.

Шведкий отметил, что долговая проблема "провоцирует эффект домино": "Укрэнерго" должен другим участникам рынка 50 млрд грн, долги перед "Укрэнерго" составляют около 60 млрд грн, а текущая задолженность "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" по "зеленой" генерации составляет 31,8 млрд. грн.

Он добавил, что еще одной проблемой, формирующей в энергетике значительные долги, является спецобязанность по финансированию льготного тарифа на электроэнергию для населения (ПСО – ред.).

"Также усложняет ситуацию тот факт, что на рынке поставок собралось более 5,5 тыс. компаний, которые используют ПОН (поставщик последней надежды – ред.), не всегда имея право на это. А это дополнительно создает финансовую нагрузку на государство", - подчеркнул Шведкий.

Он также отметил, что механизм импортного ПСО, введение которого обсуждалось ранее, еще больше усугубит долговый кризис. Кроме того, новые финансовые обязательства "Укрэнерго" подадут ложный сигнал международным грантодателям и кредиторам, которые сочтут, что все наладилось и внешняя поддержка уже не нужна.

"Что делать? Здесь снова работает универсальный совет расширить прайс-кепы, что по сравнению с обещанием субсидий станет гораздо более мощным стимулом для захода импортеров на наш рынок", – предложил Шведкий.

Как следствие, отечественные компании смогут перекрывать часть потребления электроэнергии благодаря импорту и обезопасят себя от возможных отключений.

Напомним, за 2023 год задолженность НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке перед участниками выросла на 44% – до 18,4 млрд грн.