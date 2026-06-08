Выезд из Украины в ЕС усложнился: на каких пунктах пропуска выстроились десятки машин

На границе с Польшей в последние дни регулярно фиксируются очереди до 50 автомобилей, а 8 июня наибольшая нагрузка приходится на пунктах пропуска "Шегини – Медика", "Краковец" и "Устилуг". Водителям советуют выбирать менее загруженные пункты пропуска и учитывать сезонный рост потока транспорта, который может увеличивать время ожидания в несколько раз.

Видео дня

Об очередях OBOZ.UA стало известно из многочисленных жалоб украинцев в социальных сетях, которые несколько часов пытаются перейти границу. По данным Государственной таможенной службы, на выезд из Украины образовались очереди почти на всех ключевых направлениях в Польшу. Наибольшая нагрузка зафиксирована на таких пунктах:

Устилуг – 40 авто;

– 40 авто; Шегини – 40 авто;

– 40 авто; Краковец – 30 автомобилей;

– 30 автомобилей; Грушев – 15 авто;

– 15 авто; Будомеж – 10 авто.

Отдельно отмечается и об очередях автобусов в пункте пропуска "Медика" ожидают 6 рейсовых транспортных средств. В то же время наименее загруженными оставались пункты пропуска "Смильница" и "Нижанковичи", "Рава-Русская" которые считаются альтернативой для части путешествующих.

Особое внимание традиционно привлекает пункт пропуска "Шегини – Медика", который является одним из самых популярных направлений выезда в Польшу. По состоянию на 13:00 там фиксировалась такая ситуация:

легковые авто на въезд в Украину – 40;

грузовые авто – 90;

автобусы – 5.

Хотя цифры могут выглядеть не критичными, именно это направление часто перегружается из-за высокой пропускной способности и постоянного потока путешественников. В пиковые часы очереди здесь могут значительно увеличиваться, что и создает ощущение "вечного затора".

Почему образуются очереди

сезонный рост пассажиропотока – с началом лета количество путешествий традиционно возрастает, нагрузка на западную границу может увеличиваться до 20%, особенно в выходные дни;

ограниченная пропускная способность отдельных пунктов – не все КПП могут одновременно обрабатывать большой поток транспорта;

проверки и контроль – усиленные проверки документов, особенно в периоды повышенного внимания к безопасности, также замедляют движение транспорта;

усиленные проверки документов, особенно в периоды повышенного внимания к безопасности, также замедляют движение транспорта; перегрузка популярных направлений – водители часто выбирают одни и те же пункты пропуска, игнорируя менее загруженные альтернативы.

Пограничники рекомендуют водителям заранее планировать маршрут и учитывать альтернативные пункты пропуска. В частности:

проверять актуальную ситуацию перед выездом;

выбирать менее загруженные КПП;

избегать пиковых часов и выходных;

учитывать, что автобусные и грузовые очереди могут влиять на общее движение.

Иногда даже смена пункта пропуска позволяет сократить время ожидания с нескольких часов до 30–60 минут.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 8 по 17 июня 2026 года с 09:00 до 16:00 движение транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" (Румыния) будет временно приостановлено из-за ремонта. Пешеходы смогут пересекать границу без ограничений, а водителям и перевозчикам рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!