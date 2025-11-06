Выбирают компактность: какие квартиры чаще всего покупают украинцы по льготной ипотеке

Украинцы активно пользуются госпрограммой льготной ипотеки єОселя. При этом покупатели отдают предпочтение небольшим квартирам и пока еще чаще выбирают вторичный рынок – квартиры и дома, в которых можно жить уже сразу после покупки. Прочем, доля "первички" постепенно растет.

Видео дня

Такие данные OBOZ.UA предоставила начальница управления по работе с партнерами Глобус Банка Катерина Лычаная. Она отметила, что средняя сумма самого кредита по єОселе составляет 1,68 млн грн, тогда как стоимость недвижимости, купленных по программе, стартует от 1,9 млн грн.

Кто и какое жилье покупает чаще всего

78% кредитов оформлено на покупку 1- или 2-комнатных квартир .

. Площадь приобретаемого жилья, как правило, до 73 м² .

. Доля первичного рынка в программе єОселя постепенно растет и по итогам трех кварталов 2025 года превышает 44% от объемов приобретений у застройщиков и 18% от общего количества выданных ипотечных кредитов.

от объемов приобретений у застройщиков и 18% от общего количества выданных ипотечных кредитов. Чаще всего ипотечные кредиты оформлены на мужчин – 65%.

– 65%. Средний возраст заемщика 26-45 лет – это 77,8%.

70% заемщиков состоят в браке и имеют детей.

Средний доход в месяц составляет от 40 тыс. грн.

Сколько платят заемщики

По словам банкира, при оформлении кредита на среднюю сумму 1,68 млн грн:

при ставке 7% максимальный ежемесячный платеж (тело кредита и %) составит 16,8 тыс. грн;

(тело кредита и %) составит а при льготной ставке 3% (для военнослужащих, правоохранителей, педагогов, медиков и ученых) ежемесячный платеж составит 11,2 тыс. грн.

С каждым последующим месяцем сумма платежа будет медленно снижаться, уверяет Лычаная. Кроме того, она напомнила, что ВПЛ также могут получить:

70% компенсации первого взноса (но не более 30% стоимости жилья);

70% компенсации ежемесячного платежа в течение первого года (но не более 150 тыс. грн общего размера годового платежа);

до 40 тыс. грн компенсации сопутствующих расходов (комиссии, сборы, страхование).

При этом возраст жилья не должен превышать 20 лет. Максимальная стоимость квартиры или дома должна быть до 2 млн грн.

єОселя: общие условия льготной ипотеки

Программа єОселя была запущена в октябре 2022 года. Она позволяет украинцам купить жилье в кредит со сроком выплаты до 20 лет и под 7% (для льготных категорий, в частности, военнослужащих, правоохранителей, педагогов, медиков и ученых – 3%).

Ставка минимального первоначального взноса составляет 20%, но для молодежи (в возрасте до 25 лет) этот порог снизили до 10% стоимости жилья. Принять участие в программе может любой, кто отвечает следующим требованиям:

возраст: старше 18 лет на момент оформления кредита и не более 70 лет на момент его погашения;

на момент оформления кредита и на момент его погашения; отсутствие собственного жилья;

если жилье есть, его площадь не должна быть больше 52,5 кв. м (+21 кв. м на каждого следующего члена семьи) или оно должно быть расположено в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории;

официальный доход должен быть достаточным для регулярной оплаты ежемесячного взноса по ипотеке.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году в Украине планируют ввести программу обеспечения ВПЛ жильем в сельской местности. Отмечается, что это позволит предоставить крышу над головой людям, которые потеряли свои дома из-за войны, и одновременно будет способствовать возрождению украинских сел.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!