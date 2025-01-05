Ввозят подсанкционные товары, несмотря на закрытую границу с Финляндией: в Yle рассказали, как Кремль обходит ограничение

Несмотря на закрытие финско-российской границы, из Финляндии в РФ продолжают пытаться ввезти подсанкционные товары. Преступные схемы часто включают в себя фальсификацию документов и транзит через третьи страны, в частности для товаров двойного назначения, которые могут использоваться российской армией.

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Об этом сообщили в Yle. По информации, обнародованной финской таможней, с 2022 года было открыто более 900 досудебных расследований по фактам нарушения санкций. Для сравнения, до 2022 года такие случаи фиксировались всего несколько раз в год.

Хотя в 2024 году количество нарушений несколько уменьшилось из-за закрытия границы, они продолжают иметь место. По словам таможенников, более половины таких случаев являются мелкими нарушениями, касающимися частных лиц, пытающихся перевезти через границу небольшие объемы товаров — в основном предметы роскоши. Подобные инциденты обычно регулируются путем штрафов, и они редко доходят до суда.

Нелегальные схемы с товарами военного назначения

Помимо мелких нарушений значительное внимание финская таможня уделяет масштабным преступным схемам, связанным с вывозом товаров двойного назначения, которые могут быть использованы российской армией. Так, в октябре 2024 года финские правоохранители начали расследование в отношении компании с востока страны, незаконно поставлявшей в Россию беспилотники, гидролокаторы, процессоры и другую электронику.

Общая сумма незаконного экспорта составила несколько сотен тысяч евро. Злоумышленники декларировали товары как предназначенные для Центральной Азии или Балкан, но на самом деле грузы направлялись в Россию.

Методы обхода санкций

фальсификация документов – компании представляют неправдивые данные по конечному назначению товаров;

– компании представляют неправдивые данные по конечному назначению товаров; транзит через третьи страны – товары официально экспортируются в государства Центральной Азии или Балкан, откуда в дальнейшем переправляются в Россию;

– товары официально экспортируются в государства Центральной Азии или Балкан, откуда в дальнейшем переправляются в Россию; использование частных лиц – небольшие партии подсанкционных товаров перевозятся частными лицами, часто не понимающими, что нарушают закон.

Контроль соблюдения санкций является одним из ключевых элементов международного давления на Россию. Как отмечают финские чиновники, эффективная работа таможни позволяет существенно ограничить возможности РФ в доступе к современным технологиям и оборудованию, необходимым для поддержки военного потенциала. "Несмотря на снижение количества нарушений в 2024 году, мы продолжаем фиксировать попытки обойти санкции, и наша обязанность – не допустить этого", – подчеркнули представители таможенной службы Финляндии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, международные санкции не помешали ввозу в Россию люксовых автомобилей из Европы, хотя и с большой наценкой. В Европейском Союзе (ЕС) о проблеме знают, но делать ничего не планируют.

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