Россияне придумали, как обойти санкции на импорт люксовых автомобилей: как отреагировали в ЕС

Международные санкции не помешали ввозу в Россию люксовых автомобилей из Европы, хотя и с большой наценкой. В Европейском союзе (ЕС) о проблеме знают, но делать ничего не планируют.

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Об этом сообщает Financial Times, обнаружившее не менее пяти российских компаний, предлагающих контрабанду из Европы автомобилей с большим объемом двигателя. Ограничения на их экспорт были введены в 2022 году в рамках запрета на экспорт предметов роскоши в Россию.

К примеру, российская компания "Автоимпорт" на одном из российских сайтов выставила объявление о продаже BMW 530 d M Sport стоимостью 7 200 070 рублей (около $68,2). Представитель Autopartner BGL подтвердил, что автомобиль по состоянию на середину декабря находится в Германии, а его стоимость составляет 31,9 евро. Впрочем, в компании уверяют, что объявления из России "не имеют к ним никакого отношения". В общей сложности журналисты обнаружили более 50 роскошных автомобилей из 25 немецких автосалонов, которые российские импортеры предлагали на российской онлайн-доске объявлений со средней наценкой около 19 тыс. евро.

По словам торгового представителя компании "Автоимпорт", немецкие автомобили из Европы ввозятся в РФ через Турцию и Грузию. Еще один более дешевый и более быстрый маршрут – Южная Корея, наложившая минимальные санкции на Россию. Только за 30 тыс. рублей бортовые системы автомобиля можно перенастроить на русский язык, сказал представитель компании.

В ЕС знают, что люксовые автомобили до сих пор попадают в Россию, но сейчас они сосредоточены на борьбе с уклонением от санкций, касающихся товаров, которые могут быть использованы в военных целях. По словам чиновника ЕС, причастного к санкционной политике, то, что люксовые автомобили попадают в РФ, остается проблемой, но не вызывает серьезного беспокойства, "пока Россия платит за них больше".

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что автомобильная компания BMW обнаружила и прекратила нелегальный экспорт автомобилей в Россию, уволив виновных. Концерн подтвердил свою приверженность международным санкциям и борьбе с "серым импортом".

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