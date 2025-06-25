В Украине вскрыли "мега-схему" по выводу из-под санкций активов на 1 млрд: Шапрану и его подельникам вручили 19 подозрений

Национальная полиция Украины официально сообщила о разоблачении масштабной преступной схемы по выводу из-под санкций СНБО стратегически важных недродобывающих предприятий, связанных с группой "Юнигран" россиянина Игоря Наумца. Стоимость активов, которые пытались украсть у государства, – около1 млрд грн, а прибыли от незаконной работы бизнеса могли попадать в РФ.

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В рамках спецоперации под названием "Гранит" уже объявлено 19 подозрений, говорится в сообщении Департамента стратегических расследований Нацпола. Организатором схемы, как сообщал корреспондент OBOZ.UA из зала Печерского суда Киева, является броварской экс-депутат и бизнесмен Сергей Шапран. Ему уже избрали меру пресечения – 60 суток под стражей с альтернативой внесения более 100 млн грн залога.

Что произошло

Украинский бизнесмен (т.е. Шапран) вместе с сообщниками организовал незаконный вывод из-под санкций активов, "принадлежавшихроссийскому предпринимателю". Здесь имеется ввиду Игорь Наумец – подсанкционный экс-владелец "Юниграна".

"Несмотря на санкции и арест имущества, карьеры в Киевской и Житомирской областях продолжали добывать полезные ископаемые, заводы – их перерабатывать, а прибыли – поступать за границу, в частности в Российскую Федерацию", – заявили в Нацполиции.

В ходе следствия были установили 19 участников схемы – от организаторов-выгодоприобретателей до исполнителей, среди которых:

– от организаторов-выгодоприобретателей до исполнителей, среди которых: руководители предприятий; бухгалтеры; нотариусы; "другие лица, участвовавшие в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций".

Всем участникам объявили о подозрении.

Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Как работала схема

1. Скрытая передача корпоративных прав.

После полномасштабного вторжения РФ, российский предприниматель, владелец промышленной группы "Юнигран" Игорь Наумец передал корпоративные права на свои украинские компании доверенному лицу с иностранным паспортом. Это позволило ему избежать прямого санкционного воздействия и сохранить фактический контроль над производством.

2. Перепродажа через "прокладки".

После введения санкций СНБО в отношении активов Наумца и приостановления действия спецразрешений на недра, активы "перепродавались через серию фирм-прокладок, регистрировались на подставных лиц и в конце концов оказались под контролем украинского бизнесмена, который фактически стал новым "лицом" подсанкционного бизнеса". Подробнее об этих фирмах Шапрана и его партнера Владимира Осипова рассказывали "Схемы" в своем громком расследовании.

3. "Меморандум" для легитимности.

В сентябре 2023 года Наумец и Шапран, по даным следствия, даже подписали так называемый меморандум о передаче доли корпоративных прав. Это должно было формально создать видимость партнерства, а фактически – продлить российский контроль за украинскими недрами. О существовании документа также уже было известно СМИ. В медиа даже публиковали фото этого "меморандума", предоставленные Наумцем:

4. Организация структуры.

К схеме были привлечены директора коммерческих предприятий, юристы и другие лица. Они обеспечивали юридическое сопровождение, создавали компании-прокладки, назначали подконтрольных лиц на ключевые должности, а также контролировали финансовые потоки и документооборот.

5. Конспирация.

Коммуникация между участниками велась через "специальные средства связи и модемы, которые не фиксировались базовыми станциями мобильных операторов". Ключевые решения принимались в киевском офисе украинского бизнесмена, считает следствие.

Аресты и подозрения

21 июня полицейские сообщили о подозрении 19 фигурантам, включая Шапрана и Наумца. "Украинский бизнесмен был задержан в процессуальном порядке и избрана мера пресечения – содержание под стражей. Решается вопрос об избрании мер и другим фигурантам дела", – отметили правоохранители.

Действия участников преступной группы квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 209 – Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем , совершенная организованной группой лиц в особо крупном размере;

, совершенная организованной группой лиц в особо крупном размере; ч. 3 ст. 362 – несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 – служебный подлог, совершенный группой лиц, повлекший тяжкие последствия.

В течение 8 месяцев до этого оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции собирали доказательства. В рамках уголовного производства были наложены аресты на активы подсанкционных нефтедобывающих предприятий, которые впоследствии передали в управление АРМА.

Речь идет о "более чем 130 единицах специальной автомобильной техники, земельных участках, объектах недвижимого имущества, в том числе и специальных разрешениях на пользование недрами". Впрочем, часть этих активов продолжила работу, несмотря на аресты. Более того, Шапран во время задержания ехал за границу на машине, которая также находится под арестом. Это вызывает вопросы к работе АРМА.

Как уже сообщал OBOZ.UA:

В конце мая 2025 года Минюст официально вернул государству захваченное имущество подсанкционного "Юниграна". Ведомство отменило незаконную продажу и аннулировало регистрационные процедуры по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис".

и аннулировало регистрационные процедуры по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис". Параллельно с этим еще одна фирма из орбиты Шапрана пытается за бесценок получить ценный актив – спецразрешение на добычу гранита. Его купили по очень низкой цене в 30 тыс. грн, хотя реальная стоимость может составлять, по разным оценкам, от 3,7 млн до 12,8 млн грн.

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