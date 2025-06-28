Все банковские счета украинцев внесут в реестр для налоговой: к чему может привести

Правительство внесло в Верховную Раду евроинтеграционный законопроект о присоединении к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Документ содержит норму о создании Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

Видео дня

Об этом говорится в публикации Минфина. "Медленно, но уверенно банковская тайна перестает быть тайной", – таким образом правительственную инициативу о создании Реестра банковских счетов прокомментировал адвокат Юрий Радзиевский.

В конце прошлой недели за принятие этих изменений высказался министр финансов Сергей Марченко. Он отметил, что новации – это необходимое условие для присоединения Украины к международной системе переводов в евро SEPA.

"Я считаю, что нам нужно принять тот факт, что, если мы хотим получить возможность осуществления платежей в евро, мы должны максимально быстро принять этот закон. У нас нет другого выбора. Это наши обязательства перед партнерами и это шаг, который позволит адаптировать наши платежи к зоне евро", – подчеркнул Марченко.

Самое неоднозначное положение этого проекта – создание Реестра банковских счетов и индивидуальных банковских сейфов физлиц. Вести этот реестр должна Государственная налоговая служба, которая точно будет знать, какие банковские счета имеют граждане и где они открыты.

Проект закона обязывает Нацбанк, банки, другие финансовые учреждения и эмитентов электронных денег направлять в ГНС информацию об открытии и закрытии счетов или электронных кошельков частным клиентом, а также сообщать о заключении и прекращении договора о предоставлении физлицу индивидуального банковского сейфа.

Иначе говоря, если у вас есть банковский счет или сейф, то учреждение, которое его открыло, расскажет об этом налоговикам, которые будут хранить весь массив соответствующей информации. Если же финучреждение не предоставит соответствующую информацию, то ему придется заплатить680 грн штрафа за каждый такой случай – то есть за каждый "засекреченный" счет.

Кроме этого, налоговая сможет передавать информацию из этого реестра следующим органам:

Государственной службе финансового мониторинга;

Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА);

Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ);

Бюро экономической безопасности (БЭБ);

Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК);

органам государственной исполнительной службы; частным исполнителям Порядок предоставления соответствующих данных будет регулироваться положением о реестре – его детали будут разработаны отдельно.

Другие органы тоже смогут получать информацию из реестра, но уже по решению суда.

Информация о счетах украинцев будет храниться в реестре в течение 5 лет даже после их закрытия, а при необходимости — этот срок может быть продлен еще на столько же.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине разоблачили сеть нелегальных процессинговых центров, которые, используя карточные счета "дропов", пополняли счета игроков онлайн-казино и легализовали их доходы. Таким образом правонарушители имели до 5 млн грн оборота в сутки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!