YouTube может быть заблокирован в России в сентябре, а в июле и августе пользователи будут испытывать замедление работы сервиса. Официальные власти объясняют трудности с оборудованием, которое не обновлялось более двух лет, хотя источники указывают на возможную блокировку.

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Об этом сообщают РосСМИ. Это подтверждают источники, близкие к администрации президента и компании, собирающей информацию для силовых структур.

В июле и августе пользователи YouTube в разных регионах России будут испытывать различные проблемы с доступом к сервису. "В течение июля-августа будет какая-то деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то - будет подтормаживать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка", - утверждает источник во властных кругах РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг планы правительства по блокированию YouTube, объяснив трудности с работой сервиса проблемами с оборудованием. "Нет, таких планов не было... Речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже больше двух лет никаких не обновляется. Других объяснений здесь не может быть", – передает его слова агентство "Интерфакс".

В пятницу "Ростелеком" предупредил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего компании Google, используемого для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Google, преимущественно видеохостинга YouTube. Это, по словам представителей компании, может повлиять на качество работы YouTube.

Ситуация с возможной блокировкой YouTube еще раз подчеркивает неэффективность российских властей в сфере цифровых технологий. Несмотря на попытки контролировать интернет-пространство, такие меры подчеркивают их неспособность обеспечить нормальное функционирование популярных сервисов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, россиянам все чаще приходится пользоваться отечественными духами и одеколонами. За год поставки импортного парфюма в страну-агрессорку упали на треть.

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