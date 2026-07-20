Возле школ хотят запретить продажу шаурмы и фаст-фуда: что изменится и какие штрафы грозят

В Украине намерены запретить продажу продуктов с чрезмерным содержанием сахара, соли и жиров в радиусе 400 метров от школ, детских садов и профессиональных учебных заведений, а за нарушение ввести штрафы от 8,5 тыс. до 51 тыс. грн с конфискацией товара и выручки. Авторы законопроектов ссылаются на опыт Великобритании, Ирландии и Австралии, где подобные ограничения уже действуют или внедряются для борьбы с детским ожирением и популяризации здорового питания.

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Об этом говорится в законопроектах № 15428 и № 15429, зарегистрированных в Верховной Раде. Авторы законодательной инициативы поясняют, что в последние годы в Украине стремительно ухудшаются показатели здоровья детей. В частности , все чаще врачи фиксируют случаи алиментарного ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

По данным Всемирной организации здравоохранения, одной из главных причин этого является чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием добавленного сахара, соли и насыщенных жиров. Авторы законопроекта обращают внимание на то, что, хотя в Украине уже действуют новые стандарты школьного питания, которые существенно ограничивают количество соли, сахара и жиров в столовых, после уроков или во время перерывов дети легко могут купить фаст-фуд, сладости или другую "мусорную еду" в киосках и магазинах рядом со школами.

Какие продукты предлагается запретить к продаже

Законопроект №15428 предлагает дополнить законодательство новой статьёй, которая будет определять критерии продукции с несбалансированным содержанием питательных веществ. Ограничения коснутся товаров, содержащих чрезмерное количество:

сахара;

соли;

насыщенных жиров;

промышленных трансжиров.

Для определения таких продуктов предлагается установить четкие нормативы. Для жидких продуктов будут действовать более низкие показатели. Так, "вредными" будут считаться твердые продукты, если в 100 граммах содержится:

более 12,5 г сахара;

более 1,5 г соли;

более 5 г насыщенных жиров.

Если речь идет об уличной еде, продукции пекарен или других товарах без заводской маркировки, соответствие нормам будет определяться с помощью лабораторных исследований или технологических карт производителя. Ограничения планируется распространить на территорию в радиусе 400 метров от:

детских садов;

школ;

внешкольных учреждений;

профессионально-технических учебных заведений.

В то же время университеты и другие высшие учебные заведения не подпадают под действие новых правил, поскольку студенты являются совершеннолетними и самостоятельно отвечают за свой выбор питания. Также закон не будет касаться свежих овощей, фруктов, ягод, питьевой воды и питания, организованного непосредственно в учебных заведениях в соответствии с государственными стандартами.

Какие штрафы предлагаются

Одновременно с введением новых ограничений депутаты предлагают установить административную ответственность. Законопроект №15429 предусматривает следующие санкции:

от 8 500 до 17 000 гривен — за первое нарушение;

— за первое нарушение; от 25 500 до 51 000 гривен — за повторное нарушение в течение года.

Помимо штрафа предлагается обязательно конфисковывать продукцию, которая продавалась с нарушением требований, а также выручку, полученную от её реализации. В пояснительных записках к законопроектам авторы ссылаются на международный опыт.

В частности, аналогичный подход уже применяется в Великобритании. В Лондоне действует градостроительная политика, не позволяющая открывать новые заведения быстрого питания ближе чем в 400 метрах от школ. Специалисты объясняют, что именно такое расстояние ребенок способен быстро преодолеть во время перемены или по дороге в учебное заведение.

Подобные ограничения действуют и в отдельных регионах Ирландии, где ввели так называемые "зоны без фритюра" (No Fry Zones). Кроме того, аналогичные законодательные инициативы рассматриваются и в Австралии. Там предлагают запретить строительство новых ресторанов быстрого питания, в частности McDonald's, KFC и других сетей, вблизи школ.

Когда новые правила могут вступить в силу

Пока речь идет лишь о законодательной инициативе. Оба законопроекта зарегистрированы в Верховной Раде и должны пройти рассмотрение в парламентских комитетах, получить поддержку народных депутатов в сессионном зале, после чего их должен подписать президент Украины. Только после этого новые требования вступят в силу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине могут усилить борьбу с опасными интернет-челленджами и деструктивными играми, угрожающими жизни и здоровью подростков. В частности, родителей нарушителей предлагают штрафовать на сумму до 1700 грн, а директоров учебных заведений, где те обучаются, — до 3400 грн.

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