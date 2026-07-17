В Украине могут появиться новые штрафы: кого и за что предлагают наказывать на 3400 грн

В Украине могут усилить борьбу с опасными интернет-челленджами и деструктивными играми, угрожающими жизни и здоровью подростков. В частности, родителей нарушителей предлагают штрафовать на сумму до 1700 грн, а директоров образовательных учреждений, где те учатся, – до 3400 грн.

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Новые административные наказания прописаны в законопроекте №15396, в случае принятия которого в Украине могут усилить контроль за онлайн-активностью детей в популярных соцсетях – TikTok, Instagram, YouTube и Telegram. Автором предложения является народный депутат-"слуга" Сергей Кузьминых.

Наказания для родителей и школ

Кузьминых предлагает ввести финансовую и трудовую ответственность за вовлечение детей в опасные онлайн-развлечения. В частности, наказания могут касаться:

непосредственно детей, которых вовлекают в опасные интернет-игры или челленджи – штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы;

если ребенок в возрасте до 16 лет участвует или вовлекает других в опасные челленджи, административную ответственность будут нести его родители ;

; руководителей учебных заведений, ученики которых участвовали в опасных интернет-трендах, если они знали об этом, но не сообщили в полицию – штраф от 1700 до 3400 гривен или исправительные работы.

Новые сроки и обязанности школ

Народный депутат-инициатор зарегистрировал в Раде законопроект №15395. Второй документ закладывает правовую основу для борьбы с виртуальными угрозами и вводит новые правила поведения в образовательном процессе:

закрепляет в законодательстве понятие "деструктивный интернет-тренд (игра)" – это онлайн-челлендж или любой другой массовый тренд в сети, способный подтолкнуть несовершеннолетних к действиям, представляющим непосредственную угрозу их жизни, физическому и психическому здоровью или достоинству;

– это онлайн-челлендж или любой другой массовый тренд в сети, способный подтолкнуть несовершеннолетних к действиям, представляющим непосредственную угрозу их жизни, физическому и психическому здоровью или достоинству; возлагает на руководство школ обязанность выявлять и оперативно пресекать участие учащихся в опасных онлайн-развлечениях – педагоги будут обязаны проводить систематическую профилактику и немедленно сообщать директору о подобных случаях;

и немедленно сообщать директору о подобных случаях; запрещает использовать территорию и помещения школ, а также любые официальные школьные информационные ресурсы для съемки, создания или распространения опасного контента и челленджей.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине предлагают повысить штрафы за засорение и загрязнение земель и лесов – граждане за повторное или серьезное нарушение могут платить до 15 300 гривен, а предприниматели и должностные лица – до 51 тысячи гривен. За экологические преступления с тяжкими последствиями может грозить до 10 лет тюрьмы, однако пока эти изменения только рассматриваются в Верховной Раде.

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