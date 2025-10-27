Воруют деньги благодаря мобильному номеру: украинцам рассказали, как не попасть на крючок аферистов

Мобильный номер давно перестал быть просто инструментом для звонков – это "ключ" к нашим аккаунтам, деньгам и цифровой жизни. И именно через него аферисты часто пробиваются внутрь. Большинство атак происходит не из-за сложных хакерских алгоритмов, а из-за обычной человеческой неосмотрительности.

OBOZ.UA пообщался со специалистами Киевстар и экспертами по кибербезопасности, чтобы выяснить, какие типичные ошибки украинцев дают мошенникам шанс. В частности, специалисты выделили 5 самых основных:

размещение номера в открытом доступе;

Когда вы указываете мобильный номер в социальных сетях, на маркетплейсах или форумах – вы повышаете риск, что его будут "собирать" автоматические боты. Это программы, которые сканируют открытые данные в сети в поисках телефонов, которые можно использовать для различных схем.

Только мошенник получил ваш номер – он может попытаться перевыпустить SIM-карту на свое имя либо запустить фишинговые атаки или звонки от имени "оператора", "банка" и тому подобное. Эксперты Киевстар советуют не публиковать свой номер открыто и использовать отдельный финансовый номер, который будете знать только вы.

клики на сомнительные ссылки из SMS или других сообщений;

В мессенджеры или через SMS вам могут прийти сообщения с текстом о "выигрыше", "компенсации", "срочном обновлении данных". Ссылки в таких сообщениях часто ведут на фишинговые сайты (веб-страницы – имитации сайтов банков, государственных служб и т.д.). Регистрируясь или вводя личные данные на таких ресурсах, вы передаете их мошенникам на тарелочке.

Не открывайте подозрительные ссылки, даже если сообщение кажется официальным. Заходите на официальный сайт учреждения самостоятельно через браузер или приложение. А также обязательно проверяйте правильность написания адреса сайта, ошибки свидетельствуют о том, что это мошеннический ресурс.

верить звонкам от "банков" или "службы безопасности";

Мошенники часто звонят, представляясь "службой безопасности банка", предвещают "подозрительные транзакции" и просят предоставить информацию по вашей банковской карте. На самом деле настоящие работники не просят код из SMS, CVV или PIN. Специалисты советуют обрывать подобные вызовы и перезванивать на официальный номер банка.

пользоваться номером телефона как единственным способом восстановления пароля;

Если ваш мобильный номер – единственный путь для подтверждения входа или восстановления ваших аккаунтов при условии потери контроля над номером, мошенник получит доступ ко всему. Следует настроить альтернативные пути восстановления (email, приложения-аутентификаторы). Обязательно настраивайте двухфакторную аутентификацию.

игнорировать подозрительную активность;

Если вам начали массово приходить уведомления о попытках авторизации (в онлайн-банкинге, социальных сетях, электронной почте) или сообщения с временными (одноразовыми) кодами, это может свидетельствовать о том, что злоумышленники пытаются получить доступ к вашим аккаунтам, используя копию (дубликат) вашей SIM-карты. Также об этом свидетельствуют и неожиданные сообщения об активации SIM.

Если вам не поступают SMS или звонки – это может свидетельствовать о попытке SIM-swap (перенаправление номера на SIM злоумышленника). В таких случаях следует немедленно обратиться к оператору. Если мошеннические действия подтвердятся, вам необходимо будет заблокировать SIM-карту, важные сервисы и банковские приложения.

Как сохранить контроль над своим номером и данными: советы от Киевстар

Рекомендация Для чего это делать Привяжите номер к паспортным данным или перейдите на контрактное обслуживание. Отключите услугу удаленной замены сим-карты. Зарегистрируйтесь в онлайн-кабинете мобильного оператора. Установите пин-код на SIM-карту Чтобы никто не мог перевыпустить вашу SIM-карту без вашего ведома Используйте двухфакторную аутентификацию Даже если мошенник узнал ваш пароль, он не сможет получить доступ к учетной записи без дополнительного подтверждения Никогда не сообщайте какие-либо коды или персональные данные по телефону или через подозрительные онлайн-ресурсы Чтобы не стать жертвой мошенничества

Киевстар присоединился к Всеукраинской информационной кампании по платежной безопасности – #ШахрайГудбай – и сотрудничает с НБУ, Киберполицией и Госспецсвязью, чтобы улучшить осведомленность граждан о правилах платежной безопасности.

Больше о платежной безопасности и противодействии мошенничеству можно узнать на сайте проекта по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев, которые передают свои банковские карты другим, будут вносить в реестр дропперов, после чего им ограничат финансовые операции и могут заблокировать пенсию. Такие меры вводят для борьбы с преступными схемами и финансовыми мошенничествами.

