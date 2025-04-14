Воровали мобильные номера и очищали карточки украинцев: в Украине будут судить группу мошенников

В Днепропетровской области группа мошенников похищала мобильные номера украинцев, перевыпуская SIM-карты и получая доступ к онлайн-банкингу. Таким образом, они присвоили более 1,2 миллиона гривен, дело уже передано в суд.

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Об этом сообщает Национальная полиция Украины. На Днепропетровщине завершено расследование громкого дела по группе злоумышленников из Кривого Рога, которые нанесли ущерб десяткам украинцев, похищая их мобильные номера и сломано проникая в онлайн-банкинг.

Дело уже передано в суд, а обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Группа лиц, тщательно организованная и технически подкованная, выдавала себя работниками одного из мобильных операторов. Звоня по украинцам, они применяли методы социальной инженерии – психологические приемы для выманивания конфиденциальной информации, необходимой для перевыпуска SIM-карт.

После получения доступа к финансовым номерам жертв мошенники входили в системы онлайн-банкинга, присваивали деньги со счетов и быстро выводили их через банкоматы и терминалы в Кривом Роге. Следствием установлено, что пострадали не менее 22 человек.

Общая сумма нанесенного ущерба превысила 1,2 миллиона гривен. Операция по задержанию мошенников прошла в декабре 2024 года. В нее привлекались киберполицейские, следственные управления ГУНП в Днепропетровской области, работники прокуратуры, а также спецподразделения КОРД и полиция особого назначения.

В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, телефоны, банковские карточки, автомобили, черновые записи и другие доказательства. Четверо участников группы обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

мошенничество (ч. 4, 5 ст. 190);

несанкционированное вмешательство в работу информационных систем (ч. 5 ст. 361);

организация преступной группы (ч. 3 ст. 27; ч. 3 ст. 28).

За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Хотя сотрудники службы безопасности АО КБ "ПриватБанк" и помогли в разоблачении схемы, следует помнить: ответственность за защиту личных данных частично лежит и на гражданах. Никогда не сообщайте посторонним лицам по телефону ваши пароли, PIN-коды или другую конфиденциальную информацию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Одессе разоблачили участников масштабного колл-центра – они звонили гражданам Чехии и под видом представителей Чешского народного банка выманивали у них деньги. Таким образом, злоумышленники завладели средствами иностранцев на общую сумму 7 млн ​​грн.

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