Vodafone закрыл один из своих тарифов: абонентов перевели на более дорогой

Мобильный оператор Vodafone закрыл совместный с торговельной сетью "Сильпо" тариф Yezzz. При этом все действующие абоненты тарифа будут переведены на другое предложение – Vodafone Light+, который стоит на 15 грн дороже.

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Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили: тариф закрыли 20 декабря.

"С 20.12.24 года тариф Yezzz будет закрыт. Все клиенты существующего тарифа будут переведены в тариф Vodafone Light+", – говорится в сообщении.

Впрочем, по данным сообщества мобильных технологий Украины MZU - Мобильная Связь Украины, тариф закрыли 23 декабря. "Смена тарифа состоится 23.12", – рассказали там.

На какой тариф перевели абонентов Yezzz

После отключения тарифа Yezzz действующие абоненты тарифа будут переведены на другое предложение – Vodafone Light+. Ее стоимость – 145 грн/3 недели, что на 15 грн превышает стоимость Yezzz. При этом абоненты получат:

10 ГБ интернета;

безлим на звонки в сети Vodafone Украина

100 минут на звонки на другие сети по Украине.

Vodafone отложил резкое повышение тарифов

В то же время, Vodafone отсрочил повышение ряда своих тарифов предоплаты. Причем как для старых абонентов, так и тех, кто еще не пользуется услугами этих тарифных предложений. Однако это коснется только тех абонентов, у которых отсутствуют другие предложений на номере. Там отметили:

Для клиентов, совершивших первый звонок в тарифе с 1 августа 2024 года по 20 января 2025-го на следующие 3 пакета услуг будет действовать текущая стоимость тарифа – однако только при отсутствии других предложений на номере.

Новые расценки начнут действовать только после этого периода.

Ранее же в Vodafone объявили, что с 24 декабря стоимость его 4-х тарифов вырастет на 70-120 грн – при том, что наполнение их не изменится. В частности:

Joice Start.

С 24 декабря он подорожает на 70 грн – с текущих 200 грн до 270 грн за 4 недели. Однако совершившие первый звонок в тарифе с 1 августа 2024 года по 20 января 2025-го абоненты получат 3 пакета услуг по цене 200 грн. И только потом начнут платить 270 грн.

Turbo.

Стоимость этого тарифа вырастет со 180 до 270 грн за 4 недели. Т.е. он подорожает на 90 грн. Однако совершившие первый звонок в тарифе с 1 августа 2024 года по 20 января 2025-го абоненты получат 3 пакета услуг за 180 грн.

Joice Max.

Тариф подорожает с 330 до 450 грн. Т.е. на 120 грн. Тем не менее для абонентов, совершивших первый звонок в тарифе с 1 августа 2024 года по 20 января 2025-го, первые три пакета будут стоить 330 грн.

Joice Pro.

С 24 декабря он подорожает на 70 грн – с текущих 260 грн до 330 грн за 4 недели. Однако совершившие первый звонок в тарифе с 1 августа 2024 года по 20 января 2025-го абоненты получат 3 пакета услуг по цене 260 грн. И только потом начнут платить 330 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, "Киевстар" с 19 декабря закрыл ряд своих тарифов – однако только для новых абонентов. Для старых пользователей предложения продолжат действовать, только под новыми названиями.

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