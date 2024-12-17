Vodafone отложил резкое повышение тарифов: какое условие
Мобильный оператор Vodafone отсрочил повышение ряда своих тарифов предоплаты. При чем как для старых абонентов, так и тех, кто еще не пользуется услугами этих тарифных предложений. Однако это коснется только тех абонентов, у которых отсутствуют другие предложений на номере.
Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили:
- Для клиентов, совершивших первый звонок в тарифе с 1 августа 2024 года по 20 января 2025-го на следующие 3 пакета услуг будет действовать текущая стоимость тарифа – однако только при отсутствии других предложений на номере.
- Новые расценки начнут действовать только после этого периода.
Ранее же в Vodafone объявили, что с 24 декабря стоимость его 4-х тарифв вырастет на 70-120 грн – при том, что наполнение их не изменится. В частности:
- Joice Start.
С 24 декабря он подорожает на 70 грн – с текущих 200 грн до 270 грн за 4 недели. Однако совершившие первый звонок в тарифе с 1 августа 2024 года по 20 января 2025-го абоненты получат 3 пакета услуг по цене 200 грн. И только потом начнут платить 270 грн.
- Turbo.
Стоимость этого тарифа вырастет со 180 до 270 грн за 4 недели. Т.е. он подорожает на 90 грн. Однако совершившие первый звонок в тарифе с 1 августа 2024 года по 20 января 2025-го абоненты получат 3 пакета услуг за 180 грн.
- Joice Max.
Тариф подорожает с 330 до 450 грн. Т.е. на 120 грн. Тем не менее, для абонентов, совершивших первый звонок в тарифе с 1 августа 2024 года по 20 января 2025-го, первые три пакета будут стоить 330 грн.
- Joice Pro.
С 24 декабря он подорожает на 70 грн – с текущих 260 грн до 330 грн за 4 недели. Однако совершившие первый звонок в тарифе с 1 августа 2024 года по 20 января 2025-го абоненты получат 3 пакета услуг по цене 260 грн. И только потом начнут платить 330 грн.
Почему Vodafone повышает тарифы
В то же время, рассказали в операторе украинским журналистам, факторов, повлиявших на повышение тарифов, несколько. Это:
- рост стоимости электроэнергии;
- дополнительные расходы на резервное питание;
- ремонт поврежденного в результате войны оборудования;
- увеличение налоговых сборов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Киевстар" закрыл ряд своих тарифов. При этом их пользователи смогут выбрать новый пакет услуг – либо среди предложенных самим оператором, либо остальных его тарифов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!