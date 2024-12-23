"Киевстар" закрыл ряд своих тарифов: как называются

Мобильный оператор "Киевстар" с 19 декабря закрыл ряд своих тарифов – однако только для новых абонентов. Для старых пользователей предложения продолжат действовать – только под новыми названиями.

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Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили, что закрыли тарифы:

"Все разом Наснага";

"Все разом Перевага"

"Дім";

"Удача".

При этом подчеркивается: эти предложения получили новые названия. В частности, "ВСЕ РАЗОМ Наснага 2024", "ВСЕ РАЗОМ Перевага 2024" и т.д.

"С 19 декабря ... действующие тарифы "Все разом Наснага", "Все разом Перевага", "Дім" та "Удача" закрыты для подключения. И переименованы", – говорится в сообщении.

Ранее же оператор закрыл и другие тарифы. Так, с 1 декабря больше недоступны для подключения:

ВАШ Вибір;

Smart;

Київстар 4G;

Безлім;

Київстар 4G Extra+ 2018;

LOVE UA Магніт Контракт 2023.

"Если вы пользуетесь одним из них, мы предложим вам другие тарифы с большим объемом гигабайт и минут на другие сети Украины и за границу. Если вам не подойдет предложение, вы сможете подобрать себе тариф, который больше отвечает вашим потребностям, в "Мой Киевстар" или на нашем сайте", – рассказали тогда в "Киевстаре".

"Киевстар" изменил стоимость тарифов с 20 декабря

Кроме того, в компании ранее сообщили об изменении стоимости части тарифов предоплаты уже 20 декабря. А с 1 января 2025 года – для бизнес-клиентов.

"В обновленных тарифах мы предоставим абонентам больше услуг: дополнительные гигабайты мобильного интернета, минуты для звонков на другие сети, а также возможность подключать дополнительные Суперсилы Безлим. В то же время для бизнес-клиентов некоторые тарифы изменят свое название и наполнение. При этом для корпоративных абонентов становятся доступны Суперсилы Безлим: интернет, звонки и SMS. Также в большинстве тарифов клиенты смогут подключить персональный интернет", – говорилось в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Vodafone отсрочил повышение ряда своих тарифов предоплаты. Причем как для старых абонентов, так и тех, кто еще не пользуется услугами этих тарифных предложений. Однако это коснется только тех абонентов, у которых отсутствуют другие предложений на номере.

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