Vodafone резко повысил стоимость тарифов: какие подорожали с 1 августа

Мобильный оператор Vodafone повысил стоимость ряда своих тарифов. Изменения произошли 1 августа и коснулись не только цен, но и наполнения отдельных предложений.

Видео дня

Так, сообщили в самом операторе, тариф Vodafone Red Start подорожал на 15 грн. Теперь его стоимость составляет 190 грн/месяц вместо 175 грн.

Тариф Vodafone Red Pro подорожал на 30 грн – с 230 грн/месяц до 260 грн. "В то же время мы увеличиваем объем интернета: с 30 до 40 ГБ; минут на другие сети Украины: с 250 до 350 мин", – рассказали в операторе.

Стоимость тарифа Vodafone Red Max увеличилась на 30 грн – до 330 грн/месяц. Также увеличились:

объем интернета с 50 до 60 ГБ;

минуты на другие сети Украины – с 400 до 500 мин.

Стоимость тарифа Vodafone Red Unlim Plus увеличилась на 50 грн – до 400 грн/месяц. Также увеличился объем минут на другие сети Украины – с 500 до 600 мин.

Тариф Vodafone Red Unlim Max подорожал на 50 грн – с 450 грн/месяц до 500 грн. "Увеличиваем объем минут на другие сети Украины: с 700 до 800 мин", – рассказали в Vodafone.

Помимо этого, во все этих тарифах, а также Vodafone ULTRA, изменилась стоимость звонков на другие сети Украины при преждевременном использовании месячного пакета услуг. С 1 августа это стоит 1,5 грн/мин. Также в некоторых предложениях изменилась стоимость интернета – при условии преждевременного использования месячного пакета услуг.

Vodafone начал внедрять новый код сети

Кроме того, Vodafone начал внедрять новый код сети – 75 (+380 75). Т.е. номера оператора будут начинаться в т. ч. с 075. Ожидается, что возможность выбирать номер, начинающийся на 075, появится у абонентов до конца 2024 года. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.

"У Vodafone появится еще один код с "пятеркой". К списку кодов сети мобильной связи, доступных абонентам Vodafone, прилагается еще один +380 75. Компания начинает внедрение нового номерного ресурса во все внутренние системы и услуги. До конца года у абонентов появится возможность выбирать номер, начинающийся на 075", – сообщили в операторе.

В настоящее время Vodafone использует 4 национальных кода сети мобильной связи. Это:

050;

066;

095;

099.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинские мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell заявили, что обеспечить полную автономность связи и интернета во время блекаутов крайне сложно. Ведь чтобы выполнять новые требования, "нужно задействовать мощность по существу одного энергоблока АЭС".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!