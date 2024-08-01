Абонентам "Киевстар", lifecell и Vodafone нужно быть готовыми к проблемам с интернетом во время блэкаутов: операторам сложно выполнить новые требования

Украинские мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell заявили, что обеспечить полную автономность связи и интернета во время блекаутов крайне сложно. Ведь чтобы выполнять новые требования, "нужно задействовать мощность по существу одного энергоблока АЭС".

Видео дня

Об этом говорится в общем заявлении операторов. Отмечается: чтобы оборудовать аккумуляторами и генераторами 100% базовых станций до 1 февраля 2025 года, как того требуют новые правила, нужно провести закупки соответствующего оборудования, а также топлива, на более 13 млрд грн.

При этом, подчеркивается, для выполнения выставленных требований операторам требуется бесперебойное обеспечение электроэнергией в течение времени, необходимого для полной зарядки аккумуляторов. А для этого требуются разрешения от облэнерго на увеличение мощности.

В то же время, подчеркивается, для зарядки аккумуляторов, которые будут питать базовые станции в течение 10 часов, требуется около 2,8 ГВтч электроэнергии в сутки. "Для этого нужно задействовать мощность по суте одного энергоблока АЭС", – говорится в заявлении.

Кроме того, рассказали в "Киевстар", Vodafone и lifecell, чтобы выполнить выдвинутые требования, им нужно нанять дополнительных людей. Ведь текущего количества персонала для этих целей не хватает. "По приблизительным подсчетам, нужно дополнительно нанять десятки тысяч работников", – объяснили там.

Также, отмечается, существуют и другие проблемы, которые затрудняют выполнение поставленных задач в заданные сроки. В частности, это:

Строительные и санитарные нормы.

Они запрещают установку генераторов и аккумуляторов на крышах зданий, где расположено большинство базовых станций.

Недостаточное количество аккумуляторов и генераторов на рынке.

В связи с этим, их придется закупать за границей. Однако из-за усложненной логистики времени на доставку уйдет больше обычного.

Длительная процедура аренды государственного и коммунального имущества – чтобы расширять площадь, необходимую для дополнительных шкафов с батареями.

"Расширение арендованной площади требует участия в аукционах на Prozorro и занимает в среднем 6 месяцев", – говорится в заявлении.

Кроме того, констатировали операторы, во время блекаутов нагрузка базовых станций растет в отдельных местах в 3-4 раза. Что влияет на скорость и качество интернета, а иногда и на его доступность – поскольку более приоритетной является голосовая связь. "Во время обесточений невозможно обеспечить показатели качества, о которых идет речь в распоряжении", – резюмировали они.

Чего требуют от "Киевстара", Vodafone и lifecell

Ранее же украинских мобильных операторов обязали обеспечивать 10 часов работы сети без света. Раньше это время составляло 4 часа.

Так, до 1 октября 2024 года не менее 60% базовых станций операторов должны быть обеспечены автономным резервным питанием, которое обеспечивало указанный период автономного действия. А до конца января 2025 года его должны иметь 100% базовых станций.

"Обеспечение бесперебойного энергопитания базовых станций мобильной связи предусмотрено Планом первоочередных мер по стабилизации жизнеобеспечения населения на территориях, где ведутся боевые действия", – сообщили в Минреинтеграции.

В свою очередь, в Госспецсвязи сообщили, что до 1 декабря этого года, не менее 25% базовых станций в каждой области должны быть подключены к генераторам с запасом горюче-смазочных материалов. Либо же оборудованы сменным блоком аккумуляторных батарей на первые 72 часа.

Помимо этого, с 1 сентября 2024 года все объекты физической инфраструктуры электронных коммуникационных сетей, выполняющих функции международных центров коммутации, междугородных телефонных станций, транзитных станций и национальных точек обмена Интернет-трафиком, должны быть подключены к стационарным или передвижным электрогенераторам с запасом топлива. Либо же оборудованы сменным блоком аккумуляторных батарей на первые 72 часа.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Vodafone начал внедрять новый код сети – 75 (+380 75). Т.е. номера оператора будут начинаться в т. ч. с 075. Ожидается, что возможность выбирать номер, начинающийся на 075, появится у абонентов до конца 2024 года. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!