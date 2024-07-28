Номера Vodafone будут начинаться с нового кода 075: что будет с теми, которыми уже пользуются украинцы

Мобильный оператор Vodafone начал внедрять новый код сети – 75 (+380 75). Таким образом, номера оператора будут начинаться, в т.ч., с 075. Ожидается, что возможность выбирать номер, начинающийся на 075, появится у абонентов до конца 2024 года. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.

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Об этом сообщили в самом Vodafone. Там отметили: разрешение на использование нового кода в начале весны выдала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

"У Vodafone появится еще один код с "пятеркой". К списку кодов сети мобильной связи, доступных абонентам Vodafone, прилагается еще один +380 75. Компания начинает внедрение нового номерного ресурса во все внутренние системы и услуги. До конца года у абонентов появится возможность выбирать номер, начинающийся на 075", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: дополнительный ресурс нумерации значительно увеличивает выбор желаемого сочетания цифр для новых и действующих абонентов компании. В частности, согласно информации НКЭК:

разрешение выдано на 5 лет;

оно позволит Vodafone подключить к сети 10 млн новых номеров.

Какие коды уже использует Vodafone

В настоящее время Vodafone использует 4 национальных кода сети мобильной связи. Это:

050;

066;

095;

099.

Vodafone резко повышает цены с 1 августа

В то же время, Vodafone готовит к повышению стоимости ряд своих тарифов. Изменения произойдут уже с 1 августа и коснутся не только цен, но и наполнения отдельных предложений.

Так, сообщили в самом операторе, тариф Vodafone Red Start подорожает на 15 грн – после повышения расценок его стоимость составит 190 грн/месяц вместо текущих 175 грн.

Тариф Vodafone Red Pro подорожает на 30 грн – с текущих 230 грн/месяц до 260 грн. "В то же время мы увеличиваем объем интернета: с 30 до 40 ГБ; минут на другие сети Украины: с 250 до 350 мин.", – рассказали в операторе.

Стоимость тарифа Vodafone Red Max увеличится на 30 грн – до 330 грн/месяц. При этом увеличивается:

объем интернета с 50 до 60 ГБ;

минуты на другие сети Украины – с 400 до 500 мин.

Стоимость тарифа Vodafone Red Unlim Plus увеличится на 50 грн – до 400 грн/месяц. Также увеличится объем минут на другие сети Украины – с 500 до 600 мин.

Тариф Vodafone Red Unlim Max подорожает на 50 грн – с 450 грн/месяц до 500 грн. "Увеличиваем объем минут на другие сети Украины: с 700 до 800 мин.", – рассказали в Vodafone.

Помимо этого, во все этих тарифах, а также Vodafone ULTRA, изменится стоимость звонков на другие сети Украины при преждевременном использовании месячного пакета услуг. С 1 августа это будет стоит 1,5 грн/мин. Также в некоторых предложениях изменится стоимость интернета – при условии того же преждевременного использования месячного пакета услуг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинских мобильных операторов обязали обеспечивать 10 часов работы сети без света. Раньше это время составляло 4 часа.

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