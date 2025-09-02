Во всем мире вырастут цены на ключевой продукт: к чему готовиться украинцам
Мировые запасы – на многолетнем минимуме, поэтому в конце 2025-го или в начале 2026 года ожидается рост цен на этот продукт. Впрочем, украинские производители смогут не только покрыть внутреннее потребление сахара в стране, но оставить значительный объем для экспорта.
Об этом сообщила председатель национальной ассоциации сахарников Украины "Укрцукор" Яна Кавушевская. Она прогнозирует рост цен даже несмотря на возможный профицит сахара на рынках.
Ситуация с сахаром на рынках
Как отмечается, в следующем маркетинговом году на рынке сахара будет профицит до 5 млн т. Но даже в урожайные годы цены оставались достаточно высокими, порой даже растут.
Это объясняется тем, что, кроме объемов производства, важную роль играет также доступность сахара – как в определенной точке мира, так и в конкретный момент. Кроме того, запасы сахара в мире находятся на 9-летнем минимуме. Эксперт считает, что этим могут воспользоваться украинские сахарники – благодаря удачной географии и разному времени старта сезона.
"Индия и Бразилия запускают производство позже. Европейский свеклосахарный пояс будет начинать производство сейчас. То есть на цену влияет также распределение сахара в течение определенного времени по миру", – отметила Кавушевская.
Сейчас аналитики прогнозируют, что в первом квартале 2026 года или уже в декабре цена на белый сахар начнет расти. На это также влияет выход с тендерами на закупку сахара таких стран, как Пакистан, Бангладеш и Азербайджан. Это будет способствовать укреплению цены на сахар, а следовательно и развитию свеклосахарной отрасли в Украине.
Что происходит в Украине
В 2025 году площади под сахарной свеклой в Украине сократились на 22% – с 220 до 198 тыс. га. Кроме того, в нынешнем сезоне два сахарных завода не открылось – с 1 сентября их количество будет составлять 27.
В целом аналитики прогнозируют производство около 1,5 млн т сахара в Украине. Это меньше на 300 тыс. т по сравнению с прошлым сезоном, но этот объем перекрывает внутреннее потребление сахара, которое с 2022 года оценивается на уровне 900 тыс. т.
