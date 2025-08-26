"В миллисекунде от рекордных цен": весь мир ждет подорожание популярных продуктов

В 2026 году цены на говядину и баранину во всем мире могут достичь рекордных показателей. В последующие два года стоимость этих продуктов будет расти, а затем пойдет на спад.

Как сообщает EuroMeat, на этом мнении сошлись владельцы американской компании Global AgriTrends Брет Стюарт и Саймон Куилти. Они отметили, что за более чем 20 лет предоставления рыночной информации они никогда не видели "такого чрезвычайного периода" в международной отрасли.

Что будет с мясом?

Специалисты назвали устойчивыми текущие мировые цены на говядину, которые в июне достигли рекордного уровня 139,4 пункта в индексе мировых цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"Подобная ситуация наблюдается и в секторе баранины. Мы еще не достигли рекордных цен, но находимся в миллисекунде от этого... Они выросли на 68% с минимальных показателей октября/ноября 2023 года. Я действительно считаю, что пик рынка, вероятно, придется на следующий год. Вероятно, первым пик достигнет сектор овечьего мяса, а затем, во второй половине следующего года – сектор говядины", – сказал Саймон Куилти.

По прогнозам экспертов к середине 2026 года цены на новозеландских бычков вырастут еще на 15%, а цена на новозеландскую ягнятину высокого качества достигнет 10-11 $/кг. В то же время самое низкое предложение и самые высокие цены будут в 2027-2028 годах. После этого цены будут падать в 2029-2030 годах из-за увеличения производства.

Что происходит с ценами на мясо

В июле Индекс цен на продукты ФАО достиг отметки 130,1 пункта, что на 1,6 п.п. выше, чем было в июне. Впрочем, этот показатель все еще на 18,8% ниже максимумов, зафиксированных в марте 2022 года, то есть сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Индекс цен на мясо в июле достиг 127,3 пункта – это на 1,2% больше июня и на 6% больше июля 2024 года, установив новый исторический максимум. В частности:

самый сильный рост зафиксирован в сегменте говядины , что стало результатом высокого спроса со стороны таких крупных потребителей, как Китай и США;

, что стало результатом высокого спроса со стороны таких крупных потребителей, как Китай и США; цены на баранину также поднялись;

также поднялись; птица немного подорожала;

немного подорожала; в то же время, из-за избытка предложения в Европейском Союзе и слабого внешнего спроса, цены на свинину упали.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине по итогам июля зафиксирована самая низкая инфляция с февраля 2025 года. В годовом исчислении рост цен замедлился с 14,3% до 14,1% к июлю-2024. Одним из ключевых драйверов общей инфляции осталось подорожание продуктов питания: с начала 2025-го на 9,3%, а с прошлого июня – уже на 22,6%.

