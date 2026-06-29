Финмониторинг за вознаграждение: экс-главу украинского банка разоблачили на схеме с 210 млн грн. Раскрыто название

Бывшему главе правления украинского банка было предъявлено подозрение по делу о незаконных финансовых операциях на сумму свыше 210 млн грн. По версии следствия, банкир за вознаграждение помогал предпринимателю открывать счета, проводить рискованные платежи и обходить внутренний финансовый мониторинг.

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Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Название банка официально не раскрывается. Впрочем, как свидетельствуют приложенные видеоматериалы, речь может идти о львовском Окси Банке. В период, когда происходили подозрительные операции, банк возглавлял Вячеслав Парасич.

Как работала схема банкира

По данным следствия, бывший руководитель банка вступил в сговор с предпринимателем. Он организовал для бизнесмена:

беспрепятственное открытие счетов для подконтрольных компаний;

проведение рискованных финансовых операций;

избежание проверок со стороны внутреннего финансового мониторинга банка.

Если же возникали вопросы со стороны Госфинмониторинга, банкир, как утверждает следствие, также обещал необходимое "содействие". Свои услуги он, по данным правоохранителей, оценил в 0,15% от суммы ежемесячных финансовых операций.

Следствие установило, что с июля 2024 года по февраль 2025 года через счета как минимум пяти подконтрольных компаний прошло более 210 млн грн. После каждой операции банкир якобы получал свою долю.

Как сообщил генпрокурор, правоохранители задокументировали переписку между фигурантами. В ней они согласовывали переводы средств, сверяли суммы платежей, а после проведения операций предприниматель отправлял подтверждения расчетов.

Бывшему председателю правления банка сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Предпринимателю инкриминируют предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине были раскрыты масштабные схемы отмывания средств в Госфинмониторинге. Система действовала в период, когда главой ведомства уже стал скандально известный Филипп Пронин.

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