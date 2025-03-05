Вместо обуви – бронежилеты: как военная агрессия Путина вывела российскую промышленность из моды

Российская легкая промышленность испытывает серьезные трудности из-за конкуренции с иностранными производителями и высоким спросом на военные заказы. Многие фабрики закрываются или переносят производство за границу, что существенно ухудшает ситуацию на рынке.

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Об этом пишут росСМИ. Одной из основных причин, способствующих такой ситуации, является рост спроса на продукцию для войны и интенсивное перераспределение трудовых ресурсов в пользу оборонной промышленности.

Крупнейшие фабрики, работающие более десяти лет, из-за экономических проблем вынуждены уменьшать свои мощности или полностью прекращать производство. К примеру, компания Gloria Jeans, имеющая более 30 лет истории в Ростовской области, объявила о закрытии всех своих швейных предприятий, что может привести к потере работы для 2500 человек.

По словам владельца компании Владимира Мельникова, такая ситуация стала результатом убыточности швейного производства и роста затрат, особенно из-за необходимости выполнения военных заказов, в частности производства спецодежды и формы для армии. В условиях экономической нестабильности компания была вынуждена перенести часть своих заказов в страны Азии, такие как Пакистан, Китай, Индия и Вьетнам, где производство более дешевое.

Российские предприятия сталкиваются с растущими трудностями из-за конкуренции с импортными товарами, которые на фоне внутреннего кризиса становятся дешевле. Понятно, что большая часть китайских производителей существенно понижают цены на свою продукцию благодаря фактически нулевым налогам, что позволяет им доминировать на российском рынке. Это большая проблема для российских производителей, таких как компания Юничел, которая уменьшила объемы производства, сократив численность работников в два раза за последние два года.

Множественные закрытия фабрик в разных регионах страны подтверждают серьезное кризисное положение в промышленности. В Брянской области, например, закрылась одна из самых крупных обувных фабрик, существовавшая с 1950 года, а в Калуге прекратила деятельность фабрика Romer. Кроме того, многие предприятия не способны конкурировать даже с производителями из соседних стран, где рабочая сила значительно дешевле.

Одной из самых больших проблем для предприятий является недостаток квалифицированных кадров, особенно из-за перехода многих работников в оборонную промышленность. Как объясняет депутат областного Заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко, многие работники покидают фабрики из-за более выгодных условий труда и зарплаты на военных предприятиях, что значительно усложняет жизнь предприятиям, работающим в легкой промышленности. В условиях конкуренции за кадры затраты на зарплаты увеличиваются, что дополнительно повышает затраты производителей и делает их продукцию менее конкурентоспособной.

Введение западных санкций и выход международных брендов значительно изменили картину рынка. Многие малые российские бренды, ранее получавшие до 90% своих продаж через Instagram, понесли серьезные убытки из-за блокирования этой платформы в России. Однако главной проблемой для многих предприятий стала именно военная ситуация, когда работники переходили на изготовление товаров для армии, в частности, для обеспечения фронта, где обычно предлагают значительно более высокие зарплаты.

Малый бизнес, особенно бренды, выпускающие одежду и обувь, обычно испытывают сложности с поиском финансирования для поддержки производства. Повышение ставок аренды и сложности с приобретением сырья также усугубляют ситуацию. В то же время предприниматели, работающие в легкой промышленности, сталкиваются с высокими затратами на кредиты, что делает их продукцию еще менее конкурентоспособной на рынке.

Общее состояние российской легкой промышленности на данный момент является критическим. Многие крупные предприятия закрываются или значительно сокращают производство, что приводит к потере рабочих мест и снижению производственных мощностей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, шведская компания одежды H&M окончательно уходит с российского рынка и ликвидирует свое юридическое лицо до 5 июня 2025 года. Компания не планирует возвращаться, подтверждая свое решение, принятое еще в 2022 году.

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