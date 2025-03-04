H&M окончательно покидает российский рынок: почему решение было принято только в 2025 году

Шведская компания одежды H&M окончательно уходит с российского рынка и ликвидирует свое юридическое лицо до 5 июня 2025 года. Компания не планирует возвращаться, подтверждая свое решение, принятое еще в 2022 году.

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Об этом пишут росСМИ. Процесс ликвидации "Эйч Энд Эм" начался еще летом 2024 года, но был значительно усложнен из-за финансовых затруднений.

Компания задолжала 76 миллионов рублей, что привело к судебным процессам и аресту счетов. Суд принял это решение как обеспечительную меру, пока задолженность не будет полностью погашена. После урегулирования всех финансовых вопросов компания повторно подала заявление на ликвидацию, которое теперь было принято.

Интересно, что H&M – уже вторая крупная шведская компания, окончательно подтвердившая выход с российского рынка. До этого IKEA полностью прекратила деятельность в ноябре 2024 года, продав последние активы и заявив об отсутствии планов возвращения в ближайшем будущем.

Группа H&M приняла решение о приостановке продаж в России еще в марте 2022 года. Позже компания подтвердила, что планирует полностью покинуть рынок. Тогда в стране работало 150 магазинов под брендом H&M, которые в течение определенного периода еще реализовывали остаточную продукцию, после чего окончательно закрылись.

На фоне новостей о возвращении некоторых зарубежных брендов в Россию представители H&M Group заявили, что не планируют возобновлять работу в стране. Это противоречит ожиданиям многих российских потребителей: по данным опросов, около 50% респондентов ожидали возвращения H&M, а 90% – IKEA.

H&M Hennes & Mauritz – это не только бренд H&M, но и целая группа, включающая такие марки, как COS, Monki, Other Stories, Weekday, ARKET, Afound, а также сеть товаров для дома H&M Home. Несмотря на закрытие бизнеса в России эти бренды остаются популярными на международном рынке и продолжают развиваться в других регионах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, платежные системы Visa и Mastercard не планируют возвращаться в Россию, а разговоры об этом – лишь часть информационной манипуляции. Даже Центробанк РФ признал, что международные платежные системы не ведут переговоры о возобновлении работы в стране.

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