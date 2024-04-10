Власти Польши засекретили импортеров зерна из Украины: министр попросил прощения

Министерство сельского хозяйства и развития села Польши убрало со своего сайта список украинских компаний-импортеров зерна. Глава министерства извинился перед украинскими компаниями, которые из-за этого понесли убытки.

В пояснении от министра Чеслава Секерского, опубликованном на сайте ведомства, сказано, что списки были опубликованы при его предшественнице Анне Гембицкой. Это неправильное и безответственное решение, поскольку общественность воспринимала указанные в списке компании как импортеров так называемого технического зерна.

"Я не могу вернуть ни время назад, ни решение моей предшественницы, министра Анны Гембицкой, которая, обнародуя список, не обратила внимание на возможные вредные последствия таких действий", – сказал Секерский.

Он отметил, что после обнародования списка в министерство поступали многочисленные жалобы с требованиями и угрозами судебных тяжб. И теперь министр приказал убрать список с сайта своего министерства.

"В то же время я хотел бы извиниться перед всеми субъектами хозяйствования из списка, которые понесли какие-либо убытки или проблемы вследствие этого решения", – добавил Чеслав Секерский.

Следует указать, что именно с зерна началась торговая блокада западной границы Украины жителями Европейского Союза и, в частности, поляками. Доходило даже до того, что блокировщики высыпали украинское зерно прямо из грузовых вагонов – только 20 февраля таким образом было уничтожено 4 тонны кукурузы. Это стало причиной переговоров на уровне премьер-министров, после чего блокада была частично снята.

Также ранее OBOZ.UA сообщал, что Польша достигла с местными фермерами договоренности о продлении эмбарго на импорт агропродукции. Также было принято решение не прекращать транзит украинского зерна через страну.

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