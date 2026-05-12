В Украине ужесточают контроль за операциями в наличных деньгах: финансовый мониторинг "закручивает гайки"

Государственная служба финансового мониторинга усиливает контроль за операциями с наличными на крупные суммы и проверку документов, подтверждающих доходы граждан. Под особым надзором оказались случаи использования одной и той же справки о доходах для осуществления операций в разных банковских учреждениях. Если раньше "порогом" для финмониторинга были операции более 400 тыс. грн, то сейчас не зависят от их размеров.

Такая активизация проверок направлена на выявление схемы дробления платежей, при которой клиент, имея официальное подтверждение дохода на определенную сумму, открывает счета в нескольких банках для осуществления значительно больших оплат. Об этом сообщается на Facebook-странице Госфинмона Украины.

Благодаря усилению внутренних правил банковского финмониторинга и увеличению количества отчетов о подозрительных операциях, финансовая разведка получила возможность сопоставлять данные из разных источников и идентифицировать повторяющееся использование документов для легализации средств. Представители банковского сектора отмечают, что ранее большинство отчетов касалась операций на сумму от 400 тыс. грн, которые подлежат обязательному декларированию по закону.

Однако сейчас критерии проверки сместились в сторону "подозрительности" транзакций, независимо от их размера. Ожидается, что на начальном этапе такой подход будут использовать для мониторинга приобретения элитной недвижимости и дорогих автомобилей лицами с потенциально теневыми доходами, однако впоследствии проверки могут охватить более широкий круг граждан.

Какие есть варианты избежания проверок

В качестве альтернативных способов совершения крупных покупок при отсутствии документов на полную сумму доходов, эксперты называют оформление банковских кредитов или использование лизинговых схем. В случае с кредитованием покупателю необходимо подтвердить происхождение средств только для первоначального взноса, поскольку источником основной суммы выступает банк.

При этом досрочное погашение такого займа все равно потребует официального подтверждения источника денег. Также прогнозируется рост популярности лизинга, позволяющего регистрировать дорогостоящие транспортные средства на юридических лиц с соответствующими официальными оборотами.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляют, что Госфинмониторинг начал реагировать на запросы по оборонным и энергетическим схемам только после общественного резонанса вокруг операции "Мидас". До этого месяцами обращения антикоррупционных органов фактически игнорировались.

