В Польше готовят новые требования к работникам из Украины: кого коснутся перемены

В Польше планируют существенно ужесточить правила получения лицензий на пассажирские перевозки такси. Наибольшие изменения ждут водителей из Украины, а также из других стран за пределами Европейского Союза (ЕС) и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA).

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Об этом сообщает inPonald. Главной целью реформы является ликвидация серых схем и повышение безопасности пассажиров после ряда резонансных инцидентов на дорогах страны.

Двойная проверка на судимость

В настоящее время для работы таксистом в Польше достаточно предоставить выписку из местного Национального уголовного реестра. Однако польские власти могут автоматически проверять судимости только внутри ЕС через систему ECRIS.

Таким образом, граждане третьих стран формально считались несудимыми в Польше, даже если имели судимости на родине. Новый законопроект устраняет этот законодательный пробел:

водители из-за пределов ЕС будут обязаны предъявлять справку об отсутствии судимости не только из Польши, но и из страны своего происхождения;

не только из Польши, но и из страны своего происхождения; справка из страны происхождения должна иметь официальный сертифицированный перевод, выполненный польским присяжным переводчиком или заверенный в консульстве.

Следует отметить, что в некоторых крупных городах, таких как Варшава, Краков и Познань, такую практику уже начали внедрять на местном уровне. Теперь Министерство инфраструктуры хочет закрепить ее в качестве обязательной государственной нормы.

Борьба с "клонированием" лицензий

Второй важный блок изменений касается непосредственно лицензирования фирм-перевозчиков. Правительство планирует жестко ограничить возможность передачи лицензий или использования их копий сторонними компаниями.

Это должно полностью разрушить популярную схему, при которой недобросовестные предприниматели, лишившись разрешения на перевозки из-за нарушений, мгновенно открывали новую фирму-"прокладку" и продолжали работу по старым документам.

Дополнительные требования

Помимо бумажных проверок, министерство и представители легального рынка такси рассматривают введение дополнительных жестких критериев для водителей:

обязательное владение польским языком как минимум на базовом разговорном уровне;

как минимум на базовом разговорном уровне; наличие действующих водительских прав сроком не менее трех лет ;

; обязательная практическая проверка навыков вождения автомобиля и знания местности перед допуском к работе.

В ближайшее время законопроект поступит на рассмотрение польского правительства, после чего его передадут в Сейм.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Польше растет спрос на временных работников. В частности, в апреле 2026 года количество запросов на такой персонал выросло примерно на 10%. Это означает, что у украинцев, проживающих в этой стране, появляется больше возможностей заработать. В частности, наибольший спрос на временных работников сейчас фиксируется в логистике и складском секторе.

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