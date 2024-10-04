VK идет на дно: российская соцсеть тайно начала массовые сокращения сотрудников

Популярная российская социальная сеть VK (экс-"ВКонтакте") начала массово сокращать сотрудников на фоне убыточности. При этом платформа пытается скрыть критическое положение, в котором оказалась. Уже уволенные айтишники и другие специалисты сообщают, то работы лишились более 300 человек. Многие уверены, что увольнения продолжатся.

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Об этом сообщают российские отраслевые источники в соцсетях. "Сокращены многие роли: продакты, проджекты, девопсы, разработчики, менеджеры по внутренним коммуникациям", – отмечают они.

В компании частично признали проблему, но официально сообщают только о "точечных увольнениях". Их объясняют "низкими результатами". VK, действительно, стал убыточным. Если в 2021 году компания получила 12,4 млрд руб. (около $130 млн) чистой прибыли, то в 2023 уже 34,3 млрд руб. ($1,336 млрд) чистого убытка.

"Видимо, наступают времена, когда все начали считать деньги. В том числе и госуха, которая, казалось бы, сидит на бесконечной денежной трубе", – отметил один из профильных российских блогеров. VK в России считают государственной компанией, так как контрольным пакетом голосующих акций владеет "Газпром-медиа".

По данным источников, увольнения также затронули дочерние предприятия VK и различные сервисы. Среди лидеров по количеству уволенных – аналог сайта объявлений Avito, "Юла", голосовой помощник "Маруся" и бизнес-юнит "Реклама". Многие сотрудники связывают увольнения не только с убытками компании, но и со сменой руководства HR-департамента.

Также отмечается, что ранее у VK на внутреннем HR-портале была страница с количеством ушедших и уволенных за каждый день. Эта страница не отображается с 1 октября, уверяют сотрудники компании. "Все проходит в атмосфере строжайшей секретности. Компания молчит", – пишет блогер.

По его данным, при сокращении сотрудникам предлагают выплату в размере одного-двух окладов. А если работник требует три оклада, ему якобы начинают угрожать внесением в "черные списки для работодателей".

К слову, сам владеющий соцсетью VK "Газпром" возглавил список самых убыточных компаний в России. По мнению экспертов, это свидетельствует о глубине кризиса, в котором оказалась газодобывающая индустрия РФ на фоне санкций.

Еще 2023 году "Газпром" получил рекордный чистый убыток - $6,1 млрд (583,1 млрд рублей). Данные первое полугодие 2024 года сильно отличаются – одни росСМИ утверждают, что "Газпром" вышел почти на $12 млрд (1,1 трлн рублей) чистой прибыли, другие пишут, что компания понесла $5,56 млрд (480 млрд рублей) убытков.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее компания ABBYY уволила всех российских сотрудников в международных офисах, заменив их на индийских программистов для сокращения расходов. Уволенные российские работники массово жалуются на "несправедливость", организовывают онлайн-травлю компании и сетуют, что теперь их уровень жизни за границей просядет.

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