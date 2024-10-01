IT-гигант за день уволил всех россиян и заменил их на индусов: эксработники компании развели скандал в соцсетях

Компания ABBYY уволила всех российских сотрудников в международных офисах, заменив их на индийских программистов для сокращения расходов. Это еще один пример того, как Россия теряет свои позиции на международном рынке из-за экономической изоляции и санкций. Уволенные российские работники массово жалуются на "несправедливость", организовывают онлайн-травлю компании и сетуют, что теперь их уровень жизни за границей просядет.

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Об этом пишут росСМИ и сами уволенные россияне в соцсетях. Увольнения коснулись сотрудников в офисах на Кипре, в Белграде и Будапеште.

ABBYY покинула российский рынок еще в 2022 году сразу после вторжения РФ в Украину и предложила своим российским программистам возможность релокации в офисы компании за рубежом. Тогда несколько сотен айтишников согласились на переезд в надежде продолжить работу в международной компании. Однако, 2023 год принес для них новый шок, вчера вечером все российские сотрудники, работавшие в международных офисах ABBYY, получили неожиданную новость: они уволены.

По словам одного из сотрудников, все были приглашены на общий звонок в Zoom, во время которого им объявили об увольнении. Во время встречи было запрещено писать в чат, а также отключенные микрофоны и видео, что создало атмосферу полной беспомощности и растерянности среди сотрудников.

После звонка доступ ко всем корпоративным системам был мгновенно уничтожен, что сделало невозможным доступ даже к личным документам, таким как пейслипы (информация о зарплате). Начали с увольнений в офисе на Кипре, затем перешли в сербский и венгерский офисы, не оставив российским сотрудникам никакого шанса на продолжение карьеры в компании.

Сотрудники считают, что причина массовых увольнений связана с решением ABBYY заменить российских программистов индусов, которые готовы работать за меньшие деньги. Это, по мнению многих уволенных, является частью глобальной тенденции снижения расходов компаний на разработку программного обеспечения.

Согласившиеся на переезд российские IT-специалисты остались без работы в чужих странах, где уровень жизни значительно отличается от того, к которому они привыкли в России. При этом российские сотрудники отметили, что увольнения не коснулись работающих в штаб-квартире ABBYY в Калифорнии.

Хотя компания ABBYY была основана в 1989 году студентом Московского физико-технического института Давидом Яном, сейчас о ее российском прошлом не упоминается ни слова. На официальном сайте компании нет никакой информации на русском языке, что является четким сигналом о том, что ABBYY стремится дистанцироваться от любых ассоциаций с Россией. Это можно считать очередным шагом международных компаний, пытающихся избежать репутационных рисков и продолжать свою деятельность на мировом рынке без связей со страной, ставшей объектом многочисленных санкций и изоляции.

Массовое увольнение вызвало настоящий шквал эмоций в соцсетях. В Twitter и Telegram появились десятки сообщений от бывших сотрудников ABBYY, не сдерживавших свое разочарование. "Мы покинули Россию, рискуя всем, а теперь нас просто выбросили за борт", – пишут разгневанные айтишники.

Неожиданная потеря работы в иностранной стране создала для многих бывших сотрудников компании не только финансовые проблемы, но и серьезные затруднения с легальным пребыванием в новых странах. Релоканты, не имеющие других вариантов трудоустройства, рискуют остаться без права на жительство.

Некоторые аналитики шутят, что индийские программисты снова переиграли россиян, предложив свои услуги за меньшие деньги, и это решение стало логичным для компании. Однако для российских сотрудников ABBYY это не смешно.

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