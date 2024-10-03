"Газпром" стал самым большим лузером: СМИ признали компанию самой убыточной в России

Санкции и утрата европейского рынка сбыта сделала крупнейшую российскую корпорацию "Газпром" самой убыточной компанией в 2023 году. Это свидетельствует о глубине кризиса, в котором оказалась газодобывающая индустрия РФ.

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По данным росСМИ, в 2023 году "Газпром" получил рекордный чистый убыток - $6,1 млрд (583,1 млрд рублей). Данные первое полугодие 2024 года сильно отличаются – одни СМИ утверждают, что "Газпром" вышел почти на $12 млрд (1,1 трлн рублей) чистой прибыли, другие пишут, что компания понесла $5,56 млрд (480 млрд рублей) убытков.

На втором месте по убыточности оказалось совместное предприятие российского "Сибур Холдинг" и китайского Sinopec - "Амурский газохимический комплекс", закрывший финансовый год с 71,9 млрд рублей в "минус". Старт производства на предприятии перенесли на 2027 год из-за введения западных санкций на поставку оборудования.

Также в пятерку самых убыточных российских компаний попали Ozon ($450 млн чистых убытков), "Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха" ($360 млн чистых убытков) и социальная сеть VK ($360 млн чистых убытков). Кроме того, среди рейтинга убыточности российского Forbes также попала угольная компания "Междуречье" ($340 млн чистых убытков), "Московский метрополитен" ($320 млн чистых убытков), российское государственное "Агентство по страхованию вкладов" ($310 млн чистых убытков) и пивовар компания "Балтика" ($290 млн чистого ущерба).

В то же время, согласно данным издания, группа компаний "Русгаздобыча" уменьшила сумму чистого ущерба. В 2022 году этот показатель составлял $1,6 млрд (156,6 млрд рублей), а в 2023 – $320 млн (30,3 млрд рублей). В общем, по итогам 2023 года суммарный ущерб попавших в рейтинг российских компаний превысил $9,4 млрд (900 млрд рублей).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что один из последних крупных клиентов "Газпрома" в Евросоюзе – австрийская компания Wien Energy – объявила о полном прекращении закупок российского газа с 2025 года. Эта компания, обеспечивающая более 2 млн. потребителей в Вене и окрестностях, заключила контракты на поставку газа из Северной Африки, Северного моря, а также на закупку сжиженного природного газа (СПГ) в объемах, позволяющих покрыть 12% потребностей Австрии.

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