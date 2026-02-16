Весной Нацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайне

Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в апреле и получит название "Пасхальная радость. Писанка". Отчеканена же монета будет из серебра 999-й пробы.

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монета будет посвящена Пасхе – одному из саміх больших христианских праздников.

Она войдет в серию "Украинское наследство".

В целом же, о новых 100 грн известно немного. Лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 15 000 экземпляров.

Она будет отчеканена в необычной форме – овоида (геометрическая форма, подходящая для изготовления).

Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.

В целом памятные монеты – это особый вид денежных знаков, который выходит за рамки обычной платёжной функции. Они несут культурный и исторический смысл, фиксируют важные даты, события, образы и потому воспринимаются не просто как деньги, а как символические предметы, связанные с коллективной памятью.

Для их чеканки используют как недрагоценные металлы – например, медно-никелевые сплавы, – так и серебро или золото. К качеству таких монет предъявляют повышенные требования: большое внимание уделяют художественной проработке и общей выразительности дизайна.

Ограниченные тиражи делают их более ценными и усиливают интерес коллекционеров и инвесторов. Со временем стоимость таких монет может значительно вырасти: из обычного денежного знака они превращаются в объект культурного наследия и инвестиционный актив.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Впрочем, в будущем это все же может произойти – ведь до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, однако ныне он поставлен на паузу.

