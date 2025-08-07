Верхние этажи никому не нужны: на какие квартиры "охотятся" украинцы в условиях обстрелов

Война изменила запросы покупателей на рынке недвижимости, теперь они больше обращают внимание на надежность дома, наличие укрытия и автономность. Украинцы чаще всего покупают однокомнатные квартиры в новостройках, отдавая предпочтение жилью на средних этажах – с 4-го по 10-й. Меньше всего спросом пользуются первые, вторые и последние этажи, а также многокомнатные квартиры.

О предпочтениях в выборе жилья узнал корреспондент OBOZ.UA с ивента OLX Недвижимость, на котором эксперты поделились актуальной ситуацией на рынке жилья. Сегодня 62% украинцев рассматривают вариант покупки жилья.

Из них 21% уже точно решили приобрести недвижимость в ближайшее время, еще 6% колеблются между покупкой и арендой. Больше всего украинцев интересуют квартиры (61%) и частные дома (48%), меньше коттеджи и таунхаусы (13%).

Если раньше стоимость квартиры могла расти из-за вида с последнего этажа, то сейчас покупатели наоборот избегают верхних этажей из-за риска обстрелов, блэкаутов и неработающих лифтов. По словам эксперта по недвижимости Елены Бондарук в комментарии СМИ, больше всего выросла популярность 3-8 этажей на них и безопаснее, и удобнее подниматься пешком.

Верхние этажи, которые еще недавно считались "премиальными", сейчас кажутся менее привлекательными. Особенно последние три этажа, считающиеся наиболее опасными в случае падения обломков ракет или дронов-камикадзе. По данным риелторов, сейчас квартиры на средних этажах могут стоить на $3000–4000 дороже, чем аналогичное жилье выше.

Интересный сдвиг произошел и в отношении первых этажей. Несмотря на опасения относительно безопасности (проникновение, видимость, запахи с улицы), из-за рисков перебоев со светом спрос на первые этажи также несколько вырос. Однако их цена может быть до 30% ниже по сравнению со вторым этажом – особенно в квартирах массового сегмента.

Значительная часть покупателей ищет жилье с бюджетом до $60 000. 44% рассчитывают потратить до $30 000, еще 35% – от $30 000 до $60 000. Лишь 4% могут рассматривать варианты дороже $150 000. Среди главных критериев выбора – цена (79%), площадь (74%), расположение (71%) и наличие инфраструктуры (69%).

В то же время растет внимание к безопасности и инженерным характеристикам. Так, 61% покупателей предпочитают жилье с автономным отоплением, 63% – с альтернативными источниками питания, 60% указывают на важность наличия укрытия поблизости. Все чаще люди ищут дома или квартиры с генераторами, солнечными панелями, стабилизаторами напряжения и системами вентиляции независимого типа.

Война, безусловно, является главным фактором для большинства украинцев в принятии жилищных решений. Половина опрошенных прямо указала, что частота атак РФ влияет на их готовность покупать жилье. Еще 31% признают частичное влияние, и только 19% заявляют, что боевые действия не меняют их планов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Львов стал самым дорогим городом Украины по ценам на первичное жилье. Высокая стоимость объясняется высоким спросом, ограниченным предложением и относительной безопасностью. Медианная цена там достигла 57 600 грн/м², это больше, чем в Киеве, где квадрат стоит 54 000 грн/м².

