Киев больше не первый: какой из городов Украины возглавил рейтинг стоимости жилья

Львов стал самым дорогим городом Украины по ценам на первичное жилье. Высокая стоимость объясняется высоким спросом, ограниченным предложением и относительной безопасностью. Медианная цена там достигла 57 600 грн/м², это больше, чем в Киеве, где квадрат стоит 54 000 грн/м².

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Об этом OBOZ.UA сообщили аналитики крупного кадрового портала недвижимости. Прежде всего, Львов стабильно остается самым безопасным крупным городом страны, что привлекает внутренних переселенцев, инвесторов и застройщиков.

С начала полномасштабного вторжения Львов стал гуманитарным, образовательным и логистическим хабом, что резко повысило спрос на жилье, в частности, новостройки. Кроме этого, ограниченное предложение, сложности с логистикой, нехватка рабочей силы и высокая себестоимость строительства также влияют на формирование цены.

В отличие от столицы, где цены остаются относительно стабильными (+1% за полгода), во Львове рост составляет +3%, и аналитики ожидают дальнейшую динамику вверх. Также важную роль играет психологический фактор, ведь многие рассматривают инвестицию во львовскую недвижимость как надежный способ сохранить средства на фоне экономической нестабильности. Особенно учитывая снижение курса доллара к евро, когда большинство сбережений в долларах, а расходы на путешествия в евро.

В то же время некоторые регионы показывают снижение цен. Например, в Кропивницком средняя цена упала на –13%, в Днепре на –7%, и такая же динамика в Запорожье. Главная причина – это ситуация с безопасностью, ведь города ближе к зоне боевых действий естественно теряют часть спроса.

Одесса стала рекордсменом по темпам роста (+14% за полгода), и сейчас квадрат здесь стоит 46 200 грн/м². Также существенно подорожало жилье в Житомире (+11 %), Ровно (+10 %) и Тернополе (+9 %). Это указывает на общую тенденцию, первичный рынок в городах с относительной безопасностью постепенно дорожает, хотя и не такими темпами, как во время пиков 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы все активнее инвестируют в жилье на западе страны, в частности в Ивано-Франковске, где спрос на однокомнатные квартиры для аренды остается стабильно высоким. В августе 2025 года аренда стоит 11 000-15 000 грн в месяц, а покупка такой квартиры – от $38 000 до 45 000 долларов, со средним сроком окупаемости 8-10 лет.

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