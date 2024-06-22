Венгрия поддержала 14-й пакет санкций ЕС против России: что он предусматривает

Будапешт поддержал новый, 14-й пакет санкций ЕС против России. Однако Венгрия требует гарантий, что Евросоюз не повлияет на строительство атомной электростанции "Пакш-2".

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Об этом пишет венгерская служба Радио Свобода. Принятые санкции в частности касаются запрета на поставку российского сжиженного природного газа.

СМИ со ссылками на свои источники отмечают, что правительство Венгрии прекратило блокирование санкций ЕС в обмен на то, что "Пакш-2" получит исключение, которое будет защищать его от любых текущих и будущих потенциальных санкций.

К тому же, страна вывела этот проект из сферы действия санкций из предыдущих пакетов, то есть теперь на него распространяется общее исключение.

"Эта уступка не меняет позицию венгерского правительства против всех санкций, связанных с ядерными вопросами, включая санкции против руководителей "Росатома", за их роль в оккупации и эксплуатации Запорожской АЭС", – отмечают в издании.

Однако ранее правительство Венгрии исключало поддержку любых карательных мер, влияющих на российский газовый сектор, ссылаясь на безопасность поставок. Журналисты подчеркивают, что "это значимое событие".

Справка

Российская компания "Росатом" с 2014 года строит в Венгрии АЭС "Пакш-2". Она сооружает два реактора, мощность каждого составляет 1,2 ГВт.

Проект "Пакш-2" предусматривает расширение единой венгерской атомной электростанции "Пакш", которая в настоящее время имеет 4 реактора. АЭС "Пакш" расположена в 100 км от Будапешта и в 5 км от города Пакш. Станция построена по советскому проекту и производит более 42% всей генерируемой в стране электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA, согласованный странами-членами Европейского Союза (ЕС) 14-й пакет санкций против России будет включать запрет на любые частные и чартерные авиаперелеты в интересах россиян или компаний из РФ. В частности, санкции затронут курортные чартеры.

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