Россиян оставят без курортных чартеров: новые авиационные санкции вошли в 14-й пакет ЕС

Согласованный странами-членами Европейского Союза (ЕС) 14-й пакет санкций против России будет включать запрет на любые частные и чартерные авиаперелеты в интересах россиян или компаний из РФ. В частности, санкции затронут курортные чартеры.

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Об этом сообщает EUobserver. "Запрет будет распространяться на любые перелеты, для которых российское юридическое или физическое лицо правомочно определить место взлета и посадки", – отмечает издание, ссылаясь на соответствующий документ Европейской комиссии.

Такая мера, в частности, призвана остановить массовые полеты россиян на курорты. Для этого российские компании заказывают у европейских перевозчиков чартерные рейсы, чтобы обойти существующие запреты.

Пока что ограничения ЕС распространяются только на плановые рейсы авиакомпаний. Этот запрет Евросоюз ввел еще в феврале-2022, сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но это не помешало европейским авиакомпаниям выполнять чартерные или частные полеты по заказу россиян, в том числе и на территории ЕС.

Новый 14-й пакет санкций против РФ уже согласовали постоянные представители стран-членов ЕС. Кроме запрета чартеров, в него вошли:

ограничения на импорт сжиженного природного газа (СПГ) , других ресурсов и горных машин;

, других ресурсов и горных машин; ограничение финансирования политических партий, неправительственных организаций;

меры против 11 грузовых судов;

отключение России от собственного аналога SWIFT;

расширение санкционный списков физ- и юрлиц;





перечень из более чем 50 компаний за пределами ЕС, подпадающих под торговые ограничения из-за их помощи России в обходе санкций.

Также OBOZ.UA сообщал о спорах, возникших между странами при согласовании санкций. Ранее из пакета уже убрали пункт о запрете дочерним компаниям европейских фирм проводить реэкспорт СПГ в РФ и для использования в РФ, но Берлин продолжил затягивать принятие санкций.

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