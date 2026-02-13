Венгрии и Словакии придется слезть с "нефтяной иглы" Кремля: Рубио раскрыл детали

Государственный секретарь США Марко Рубио планирует поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности, после чего совершит визит в Словакию и Венгрию, где поднимет вопрос об отказе от российских энергоносителей. Деталей он не раскрыл.

Видео дня

Об этом, как сообщили в Госдепе США, Рубио заявил, общаясь с журналистами 12 февраля. У него спросили, планируют ли США призвать эти европейские страны прекратить покупать российские энергоносители,

"Мы проведем с ними соответствующие переговоры. Мы поговорим с ними о том, что нужно сделать", – ответил Марк Рубио.

Он отказался вдаваться в детали предстоящих переговоров, но заверил, что и Венгрия, и Словакия тесно сотрудничают с США.

Что предшествовало

На Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе министр финансов США Скотт Бессент напомнил, что президент страны Дональд Трамп введет 500-процентные пошлины для стран, которые покупают российскую нефть и не потребует для этого полномочий Конгресса.

"Просто чтобы было понятно – Европа все еще покупает российскую нефть. Даже через четыре года они финансируют войну против самих себя", – сказал глава американского Минфина

Следует отметить, что именно Венгрия и Словакия собираются обжаловать в Суде Европейского Союза план REPowerEU, который предусматривает полный отказ от импорта российских нефти и газа. Обе страны считают это решение нарушающим правила ЕС, не учитывающим их национальные интересы и грозящим резким ростом энергетических затрат.

Именно эти страны остаются последними в ЕС, покупающими российскую нефть. Они утверждают, что запрет на закупку российских энергоносителей подается не как санкционное решение, а как шаг в рамках торговой политики, что позволяет принимать его без принципа единодушия и поэтому противоречит договорам ЕС.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Евросоюз собирается полностью запретить морские сервисы для российской нефти, ограничит приобретение танкеров, а также усилит вторичные санкции в отношении стран и предприятий, помогающих кремлевскому режиму обходить введенные ограничения. Такие меры будут включены в 20-й пакет санкций РФ.

