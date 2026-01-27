Две страны ЕС хотят подать в суд из-за отказа от российской нефти и газа: что известно

Венгрия и Словакия намерены обжаловать в Суде Европейского Союза (ЕС) план REPowerEU, который предусматривает полный отказ от импорта российских нефти и газа. Обе страны считают это решение нарушающим правила ЕС, не учитывающим их национальные интересы и грозящим резким ростом энергетических затрат.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Будапешт воспользуется "всеми законными средствами", чтобы отменить соответствующее решение сразу после его официальной публикации. Аналогичную позицию публично подтвердила и Словакия.

Петер Сийярто резко раскритиковал подход Еврокомиссии, заявив, что план REPowerEU фактически обходит основополагающие правила ЕС. По его словам, запрет на закупку российских энергоносителей подается не как санкционное решение, а как шаг в рамках торговой политики, что позволяет принимать его без принципа единогласия.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что такой механизм противоречит договорам ЕС, которые прямо закрепляют право каждого государства-члена самостоятельно определять собственный энергетический баланс. По мнению Будапешта, вмешательство Брюсселя в эту сферу выходит за пределы его полномочий.

Отдельно Сийярто подчеркнул экономический аспект вопроса. Он заявил, что полный отказ от российских нефти и газа не отвечает национальным интересам Венгрии и неизбежно приведет к резкому росту расходов на энергию для венгерских домохозяйств. По оценкам правительства, альтернативные источники поставок будут значительно дороже, а быстрая перестройка инфраструктуры – финансово обременительной.

Похожую аргументацию озвучила и Словакия. Министр иностранных дел страны Юрай Бланар сообщил, что Братислава также обратится в Суд ЕС с требованием отменить регламент, предусматривающий полную остановку импорта российского газа.

В МИД Словакии отметили, что страна голосовала против REPowerEU во время заседания Совета ЕС и официально зафиксировала свои предостережения. По словам Бланара, Словакия пока не имеет достаточных технических и экономических возможностей для быстрого и безболезненного разрыва энергетических связей с Россией.

Министр подчеркнул, что решения ЕС должны учитывать реальные условия отдельных государств-членов, а не основываться на универсальном подходе. По его мнению, переход к новой энергетической модели должен быть справедливым, постепенным и социально устойчивым, чтобы не нанести удар по экономике и населению отдельных стран.

Ожидается, что юридические действия Венгрии и Словакии могут существенно усложнить реализацию плана REPowerEU или по крайней мере затянуть его внедрение. В то же время большинство стран ЕС поддерживают курс на полный отказ от российских энергоносителей, считая его не только экономическим, но и вопросом безопасности.

