В "Укрзалізниці" новый руководитель: кого назначил Кабмин

Кабинет министров назначил Александра Перцовского председателем правления "Укрзалізниці" – на три года. До этого он занимал должность члена правления компании и отвечал за пассажирское направление.

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Об этом сообщили в самом Кабмине. Прежний же руководитель "Укрзалізниці" Евгений Лященко продолжит работу в компании – но в низшей должности члена правления. Эту должность он будет занимать до 31 марта 2025 года.

"Назначить: Перцовского Александра Семеновича председателем правления акционерного общества "Українська залізниця" сроком на три года. Лященко Евгения Анатольевича членом правления акционерного общества "Українська залізниця" сроком до 31 марта 2025 года", - говорится в распоряжении Кабмина.

Кроме того, отмечается, с должностей досрочно уволены также члены правления "Укрзалізниці". В частности:

Владимира Крота;

Орест Логунов;

Антона Мишина.

Перцовский начал работать в "Укрзалізниці" в октябре 2020 года и был назначен и.о. члена правления компании. Спустя год он стал полноценным членом правления. До этого Перцовский работал в почтовой логистике, в частности:

в 2016-2020 годах был первым заместителем гендиректора "Укрпочты";

с 2010 по 2016 год работал на руководящих должностях в Deutsche Post DHL Group в США и Сингапуре.

Напомним: прежний руководитель "Укрзалізниці" Евгений Лященко подал заявление об отставке в начале октября. Его контракт должен был действовать до марта 2025 года.

Лященко стал главой УЗ в марте 2023 года. Он был назначен после увольнения с этой должности Александра Камышина, который тогда возглавил Мининфраструктуры. Сразу после увольнения предыдущего главы компании Лященко стал временным руководителем, а полноценно занял должность 21 марта 2023 года.

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